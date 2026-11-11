Santiago Abascal cancela entrevistas y exige material crudo a la TVE por recortes en La Revuelta

El líder de Vox, Santiago Abascal, cancela todas sus entrevistas grabadas tras acusar a la TVE de recortar 40 minutos de su participación en La Revuelta. El partido exige la publicación íntegra del material en crudo.

El líder del partido político Vox, Santiago Abascal, ha anunciado la cancelación inmediata de todas sus futuras entrevistas grabadas tras una fuerte disputa con la cadena de televisión pública TVE. Esta decisión se produce apenas semanas antes de las elecciones generales en España, programadas para el 29 de noviembre, y tiene como desencadenante directo la edición de su intervención en el programa de entrevistas y humor La Revuelta. El político ultraderechista ha acusado a la emisora de recortar deliberadamente 40 minutos de su participación, lo que ha generado una crisis significativa en las relaciones entre la formación política y los medios de comunicación tradicionales.

El conflicto por los 40 minutos editados

La parte más controvertida de la disputa se centra en la duración de la emisión. Vox ha afirmado en un comunicado oficial que acordó de buena fe con la TVE la entrega de la entrevista completa o su publicación íntegra. Sin embargo, el partido considera que se excluyeron mensajes muy importantes sobre sanidad, defensa de lo público o energía. Por esta razón, el equipo de Abascal exige la entrega del material en crudo y su publicación de forma inmediata, rechazando cualquier tipo de edición que omita sus posicionamientos clave. Esta postura drástica ha llevado a la formación a imponer una nueva regla: no acudir a ningún programa que pretenda tener un control en exclusivo de las respuestas del candidato.

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Reacciones de Jordi Wild y David Broncano

La consecuencia más inmediata de esta decisión es la cancelación de la entrevista que Abascal iba a conceder al streamer Jordi Wild el mismo miércoles siguiente. Wild se declaró profundamente decepcionado con Vox y con Abascal por decidir unilateralmente cancelar el programa, lo que marca un quiebre en las dinámicas de comunicación digital y televisiva. Por otro lado, David Broncano, conductor de La Revuelta, reconoció que la presencia de público de Vox en el estudio influyó negativamente en el desarrollo de la conversación. El presentador admitió que pensaba que era buena idea aceptar que Abascal llevara público propio, pero que finalmente la decisión fue un error, ya que las reacciones de los asistentes dificultaron sus intervenciones. Cada frase de Abascal recibía aplausos, mientras que las respuestas de Broncano eran recibidas con silbidos, murmullos o silencio, creando un ambiente hostil en el plató.

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Debate sobre inmigración y violencia de género

Dentro de la entrevista, Abascal generó controversia al defender el uso del término cazar inmigrantes, expresión empleada previamente por el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo. El líder de Vox justificó esta terminología en un contexto de invasión en Ceuta, argumentando que muchos de los invasores cazaron a mujeres, asaltaron los negocios y rompieron la convivencia y la tranquilidad en la ciudad. Asimismo, Abascal llamó a revisar el marco legislativo sobre violencia de género y cuestionó la utilidad de los minutos de silencio convocados por las víctimas. Sostenía que apuesta por rezar cuando una persona muere y que el minuto de silencio es una decisión política, una postura que contrasta con la práctica habitual de las instituciones españolas.

Acusaciones cruzadas y clima electoral

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acusó a su rival de amenazar al conductor Broncano y utilizó el incidente para lanzar un mensaje político: Frente a la involución, movilización. Sánchez criticó en su cuenta de X que amenazar sonriendo no es hacer humor, sino degradar la democracia. La tensión llegó a su punto máximo al cierre del programa, cuando Broncano irónicamente dijo no deseare suerte a Abascal, a lo que el político respondió con risas que el conductor había perdido su punto de cómico. Con cerca de cinco millones de espectadores, La Revuelta ha sido un termómetro del clima electoral, donde las últimas encuestas muestran un escenario favorable para el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, aunque también reflejan una recuperación del PSOE de Pedro Sánchez. Abascal también comparó a Sánchez con un dictador, una definición que Broncano calificó de barbaridad.