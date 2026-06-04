Santa Fe y Neuquén mejoran sus calificaciones y aprovechan para acceder a financiamiento en mejores condiciones

Santa Fe y Neuquén han mejorado sus calificaciones de largo plazo y han aprovechado para acceder a financiamiento en mejores condiciones, gracias a la reducción de la deuda y la consolidación de resultados operativos más sólidos. La mejora de sus perfiles crediticios les permite acceder a financiamiento en mejores condiciones y financiar obras de infraestructura y desarrollo energético.

A(-) para deuda de largo plazo y A2 para deuda de corto plazo y destacó la reducción sostenida de la deuda provincial, la cancelación total de las Letras del Tesoro emitidas en gestiones anteriores y una administración financiera considerada prudente.

Durante las reuniones con representantes de los fondos de inversión BlueBay, Sona y M&G, Figueroa destacó el potencial de la provincia y las perspectivas de crecimiento hacia 2030. Los inversores manifestaron interés tanto en oportunidades dentro del sector privado como en una eventual emisión internacional de deuda destinada principalmente a financiar obras de infraestructura. La provincia cuenta desde abril de 2024 con autorización legislativa para acceder a financiamiento por hasta US$ 500 millones.

Según datos oficiales, desde entonces se canceló el 48% de la deuda heredada y se financiaron más de US$ 1.000 millones en obras. Por su parte, Santa Fe obtuvo una mejora de dos escalones en su calificación de largo plazo, pasando de a quedar a un solo nivel de la máxima nota posible dentro de la escala nacional.

FIX SCR también confirmó la calificación, destacando la consolidación de resultados operativos más sólidos, la mejora de la liquidez, las reformas tributarias y previsionales implementadas en los últimos años y la ausencia de riesgos de refinanciación en el corto plazo. La Administración Pública No Financiera de Santa Fe cerró 2025 con un margen operativo equivalente al 8,6% de sus ingresos operativos, el nivel más alto de los últimos cinco años. Para 2026, FIX proyecta resultados superavitarios cercanos al 9%.

Otra mejora valorada fue la reducción del peso del déficit previsional sobre las cuentas provinciales, producto de cambios introducidos en el sistema jubilatorio. La provincia también exhibe una posición de liquidez considerada entre las más sólidas del país. Durante 2025, las disponibilidades netas representaron el 18,3% de los ingresos totales y permitieron cubrir 2,7 veces los pasivos corrientes.

La mejora refleja una política fiscal basada en el equilibrio de las cuentas públicas, y ambas provincias coinciden en una estrategia común: utilizar la mejora de sus perfiles crediticios para acceder a financiamiento en mejores condiciones. La prioridad pasa por acompañar la expansión económica vinculada al desarrollo energético en Neuquén, mientras que el objetivo es profundizar inversiones en infraestructura vial, hídrica, educativa, sanitaria y energética en Santa Fe.

La mejora otorgada por FIX SCR se produce además en un contexto en el que premian a aquellas jurisdicciones que muestran capacidad de generar superávit, reducir deuda y sostener reglas financieras previsibles





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