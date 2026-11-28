La Legislatura de Santa Fe pospuso la declaración de Emergencia en Violencia de Género pese a registrar 50 víctimas mortales, la tasa más alta de Argentina.

La Legislatura de la provincia de Santa Fe evitó declarar la Emergencia en Violencia de Género durante su sesión del jueves, a pesar de la presión social generada por las masivas movilizaciones del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta decisión se produce en un contexto crítico donde la cifra de víctimas mortales ha alcanzado los 50 femi(ni)cidios registrados en el año, una cantidad que ha posicionado a la jurisdicción con la tasa más elevada de feminicidios a nivel nacional.

Cifras alarmantes de violencia mortales en Santa Fe

Los datos estadísticos presentados por el Observatorio de Mumalá "Mujeres, Disidencias, Derechos" revelan que 27 de estos 50 casos corresponden a femicidios íntimos, es decir, cometidos por parejas o exparejas. La tasa provincial se ha disparado hasta alcanzar los 2,4 casos por cada 100.000 habitantes mujeres, lo que convierte a Santa Fe en la jurisdicción con la mayor prevalencia de estas muertes en todo el país. Este aumento drástico contrasta con el año anterior, cuando se registraron 16 femicidios y 2 travesticidios.

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La gravedad de la situación se intensifica con la inclusión del travesticidio de Gabriela Banach en la ciudad de Rosario, sumándose a los 27 feminicidios ya contabilizados. Además de las muertes consumadas, las estadísticas muestran un escenario de peligro inminente para miles de personas, con 88 intentos de femicidio registrados únicamente en lo que va del año actual. Cada una de estas cifras representa una vida truncada o una mujer en riesgo extremo de ser asesinada.

Rechazo oficialista y postergación de medidas urgentes

Durante la última sesión de la Cámara de Diputados, el bloque oficialista decidió no acompañar las propuestas del frente opositor para asignar recursos de urgencia destinados a la prevención y asistencia a las víctimas. Tampoco se apoyaron las iniciativas legislativas que buscaban incorporar de manera ineludible la perspectiva de género y la prevención social del delito en la legislación vigente. Esta postura ha sido condenada por las organizaciones de derechos humanos, que señalan que la evidencia de la pérdida de vidas humanas ha sido ignorada por la mayoría legislativa.

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El proyecto de declaración de la Emergencia en Violencia de Género había sido presentado a fines de agosto por la diputada Claudia Balagué, perteneciente al Bloque del Frente Amplio por la Soberanía. Desde entonces, se han acumulado tres meses de dilaciones, ausencias parlamentarias y silencios institucionales, durante los cuales 16 mujeres han sido asesinadas en la provincia. La discusión sobre esta herramienta constitucional ha quedado postergada para una posible instancia de sesiones extraordinarias.

Impacto en derechos y rutas de protección judicial

La declaración de emergencia, contemplada en la Constitución provincial, permite la asignación de recursos extraordinarios para sostener equipos interdisciplinarios y ampliar los dispositivos de protección en municipios que carecen de servicios suficientes. Esta medida no es incompatible con la planificación programática a mediano plazo, sino que funciona como una herramienta complementaria para garantizar respuestas inmediatas. Sin embargo, la falta de acción legislativa impide avanzar en una planificación integral que aborde las causas estructurales de la violencia.

Las organizaciones exigen leyes que consideren expresamente a mujeres, lesbianas, travestis y personas trans, garantizando una ruta crítica para el acceso a la justicia. La realidad actual muestra que, en la provincia de Santa Fe, solo el 14% de las víctimas de feminicidio había denunciado previamente a su agresor. Esta baja tasa de denuncias subraya la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de protección y confianza en el sistema judicial. El observatorio Mumalá reitera su compromiso de seguir exigiendo acciones concretas desde una perspectiva de derechos humanos hasta lograr una sociedad libre de violencia machista.