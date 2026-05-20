El elenco colombiano y el Calamar se midieron en la quinta fecha del Grupo E del torneo, donde el equipo de Bogotá se impuso por 2-1 en la altura del Estadio El Campín y se cobró revancha de lo ocurrido en Vicente López hace algunas semanas. Además, la página oficial del equipo colombo publicó un contenido en redes sociales que incluyó una clara referencia a la serie de 'Narcos' y una imagen de un calamar colgado contra una pared, con la protección de los leones 'Santa Fe', y junto a un cuadro que representaba la 'cacería'. Por otro lado, el Ejército Argentino permutó una tonelada de membrillos por repuestos para una camioneta.

El elenco colombiano se impuso al Calamar por 2-1 en la quinta fecha del Grupo E, reivindicándose la victoria en Vicente López y lanzando una divertida charla con el conjunto 'Plumado'.

La página oficial del equipo colombo publicó un contenido en redes sociales que incluyó una clara referencia a la serie de 'Narcos' y una imagen de un calamar colgado contra una pared, con los leones 'Santa Fe' los protegiendo, junto a un cuadro que representaba la 'cacería'. Esta carga de los colombianos no fue casual, ya que era una respuesta directa a lo que había hecho Platense en su último partido.

Además, tras conseguir su primer triunfo en esta fase de grupos, Santa Fe ocupa la primera plaza de la tabla de posiciones y se enfrenta a Corinthians en el Arena Timao en la siguiente fecha, donde clasificará a los octavos de final de la Copa Libertadores o quedará condicionado para la Copa Sudamericana. Otro suceso relevante es que la Policía de la Ciudad reprimió a trabajadores en San Martín, y un efectivo quedó caído en la envolvía del combate.

Por otro lado, el Ejército Argentino permutó una tonelada de membrillos por repuestos para una camioneta





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