Santa Fe Modifica las Reglas para Juicios Laborales en Busca de Reducir la Litigiosidad

La Legislatura de Santa Fe aprobó una reforma al sistema de resolución de conflictos laborales, buscando disminuir la alta tasa de juicios y lo que se describe como una 'industria del litigio'. La nueva ley establece plazos más cortos, prioriza la resolución administrativa y crea un nuevo sistema de pericias médicas, generando debate sobre su impacto en trabajadores y empresas.

La Legislatura de Santa Fe ha implementado modificaciones significativas en el proceso de resolución de conflictos laborales, con el objetivo principal de abordar lo que sus promotores denominan una 'industria del litigio' que afecta a las empresas en disputas relacionadas con accidentes y enfermedades laborales.

Esta reforma introduce plazos de resolución más breves, prioriza la resolución administrativa para evitar la judicialización y establece un nuevo sistema de pericias médicas. La necesidad de esta reforma se justifica por la alta tasa de litigiosidad laboral en Santa Fe, que supera en más del doble el promedio nacional.

En el primer semestre de 2025, la provincia registró 142 juicios por cada 10.000 trabajadores cubiertos por ART, en comparación con los 68 juicios por cada 10.000 trabajadores en Córdoba, una provincia con características económicas y demográficas similares. A pesar del apoyo mayoritario en la Legislatura, la nueva norma ha generado controversia.

Críticos, incluyendo magistrados, asesores gremiales y miembros de la oposición, argumentan que la reforma favorece a las aseguradoras, dejando a trabajadores y pequeñas y medianas empresas en una situación de incertidumbre y costos potencialmente mayores. El ex ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri, ha expresado su preocupación en este sentido. Un componente clave de la reforma es la creación de un cuerpo de peritos oficiales dependiente del Poder Judicial de Santa Fe.

Estos peritos, seleccionados mediante concurso público, serán los únicos encargados de realizar las pericias en casos relacionados con riesgos laborales. Actualmente, los peritos privados cobran honorarios basados en la gravedad del incidente, lo que, según el gobierno de Maximiliano Pullaro, incentiva la exageración de los daños para aumentar las compensaciones y, por ende, los honorarios de los peritos. La reforma busca desvincular la remuneración de los peritos de la cuantía del juicio y del porcentaje de discapacidad determinado.

El diputado provincial Martín Rosúa defiende la ley, argumentando que busca ordenar el sistema de reclamos laborales y abordar el problema de la alta litigiosidad en la provincia. Señala que Santa Fe tiene una cantidad similar de siniestros laborales que Córdoba, pero el doble de juicios, lo que indica un sistema ineficiente que tiende a la judicialización.

La reforma fue aprobada por unanimidad en el Senado y con solo tres votos en contra en Diputados, recibiendo el apoyo de diversas entidades de Rosario, quienes la consideran una respuesta a la necesidad de reducir el fraude procesal y la especulación litigiosa, sin comprometer los derechos de los trabajadores. Sin embargo, críticos como Lucía Aseff, ex camarista laboral, cuestionan la caracterización de la situación como una 'industria del litigio', argumentando que es una forma despectiva de referirse a trabajadores que buscan justicia a través de los tribunales.

Los datos de la Secretaría de Riesgos del Trabajo revelan que en 2025 se registraron 13.864 juicios en Santa Fe, en comparación con los 6.085 en Córdoba. A pesar de esta diferencia significativa, las empresas santafesinas pagan un 4% en concepto de seguros, solo un 0,4% más que las empresas cordobesas, que pagan un 3,6%.

Pusineri argumenta que esta diferencia en los costos no se explica por la litigiosidad, sino por una justicia laboral más robusta y eficiente en Córdoba, que desalienta la judicialización a través de la resolución rápida de conflictos. La reforma busca evitar que un mismo caso genere múltiples juicios, unificar los pleitos de un mismo demandante en un solo juzgado, fortalecer las instancias previas a la judicialización y establecer plazos más cortos para la resolución de los conflictos





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