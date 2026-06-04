Santa Fe logró la mejor calificación crediticia de su historia y Pullaro apuesta a acelerar la obra pública

La provincia de Santa Fe obtuvo la mejor calificación crediticia de su historia, lo que respalda el plan de infraestructura de Pullaro en medio del freno a la obra pública nacional.

La provincia de Santa Fe alcanzó la mejor calificación crediticia de su historia al ser elevada por la calificadora FIX SCR de AA- a AA+, una mejora de dos escalones que la deja a un paso de la máxima nota posible en el mercado local.

Este reconocimiento respalda la estrategia del gobernador Maximiliano Pullaro de financiar con deuda un ambicioso plan de infraestructura, en un contexto donde el gobierno nacional de Javier Milei ha frenado la obra pública. La mejora crediticia permite a Santa Fe acceder a condiciones de financiamiento más favorables, lo que es clave para sostener las inversiones en obras estratégicas para la producción y la logística.

Según el informe de FIX, Santa Fe alcanzó en 2025 el mayor nivel de inversión pública de los últimos años, con un gasto de capital equivalente al 10% del gasto total provincial, muy por encima del promedio de 7,3% registrado entre 2020 y 2024. Este avance se dio a pesar del freno impuesto por Milei, que ha dejado rutas detonadas por falta de mantenimiento, afectando especialmente al sur de la provincia, donde se encuentra uno de los complejos portuarios más importantes del mundo.

La provincia ha avanzado con obras para mejorar los accesos a los puertos del Gran Rosario, con el objetivo de reducir costos logísticos y mejorar la competitividad. Al cierre de 2025, la administración provincial registró un margen operativo del 8,6% de los ingresos corrientes, el mejor resultado en cinco años, y la consultora proyecta un superávit cercano al 9% para 2026, consolidando una situación fiscal destacada.

La calificadora también resaltó la reforma previsional implementada, que redujo significativamente la presión del déficit sobre las cuentas públicas y mejoró la sustentabilidad financiera de largo plazo, aunque generó tensiones con los empleados públicos. Además, Santa Fe mantiene una sólida liquidez: en 2025, las disponibilidades netas representaron el 18,3% de los ingresos totales, cubriendo 2,7 veces los pasivos corrientes.

En materia de deuda, FIX consideró que el nivel de endeudamiento es bajo en relación con los ingresos y con otras provincias. Incluso después de la colocación internacional de bonos para financiar obras, la provincia conserva capacidad para afrontar compromisos sin refinanciaciones. Desde el Ministerio de Economía señalaron que el reconocimiento es resultado de una política fiscal basada en equilibrio, transparencia y cumplimiento.

Aunque la ley autoriza endeudamiento hasta 1000 millones de dólares, solo se utilizaron 800 millones y no se planea usar el saldo restante, según fuentes oficiales. La mejora crediticia llega en un momento clave para la provincia, que busca mantener el ritmo de obra pública pese al contexto nacional adverso. Entre los proyectos destacados se encuentra el Camino de la Cremería, una obra vial clave para el acceso al polo portuario de Gran Rosario, que está próxima a inaugurarse.

Además, se han puesto en marcha otras intervenciones en rutas provinciales y accesos portuarios, con financiamiento proveniente de la emisión de bonos internacionales realizada a fines de 2025. Pullaro ha defendido la estrategia de endeudarse para invertir, argumentando que es la única manera de sostener el desarrollo de infraestructura sin depender de los fondos nacionales.

La calificación AA+ no solo mejora la imagen de la provincia ante los mercados, sino que también reduce el costo del crédito, permitiendo plazos más largos y tasas más bajas para futuras emisiones. Con este respaldo, el gobierno provincial espera continuar con su plan de inversiones en los próximos años, enfocado en obras que mejoren la competitividad del sector productivo, especialmente el agroindustrial y portuario.

La solidez fiscal, combinada con la mejora crediticia, posiciona a Santa Fe como una de las jurisdicciones más confiables del país para los inversores. Sin embargo, persisten desafíos, como la necesidad de mantener el equilibrio fiscal sin recortar inversiones y la presión de los sindicatos por la reforma previsional. Aun así, el gobierno confía en que el reconocimiento de FIX abrirá nuevas oportunidades de financiamiento para seguir transformando la infraestructura provincial





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