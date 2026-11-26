Santa Fe registra la tasa más alta de femicidios del país con 50 víctimas hasta 2026. Marchas en Rosario exigen ley integral y denuncian violencia socioeconómica.

La provincia de Santa Fe consolidó su posición como la jurisdicción con la mayor cantidad de muertes de mujeres en Argentina durante lo que va del año 2026, con un total de 50 víctimas mortales. Esta cifra representa casi una cuarta parte del saldo nacional de 239 femicidios registrados a nivel país y supera a otras provincias con índices elevados como Catamarca y Salta. Ante este escenario crítico, activistas y organizaciones sociales en Rosario movilizaron a miles de personas el 25 de noviembre para exigir medidas urgentes frente a la crisis de violencia de género.

Estadísticas críticas lideradas por la provincia de Santa Fe

Los datos oficiales revelan que Santa Fe encabeza la lista negra de homicidios sexistas con 50 casos fatales. De este número, 20 ocurrieron específicamente en la ciudad de Rosario, lo que equivale a una tasa de 2,40 casos por cada 100 mil mujeres y diversidades. Esta proporción es más del doble de la tasa nacional, que se sitúa en 1,0, y también supera las cifras de Catamarca con 2,28, Santiago del Estero con 2,22 y Salta con 2,03.

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La concentración de violencia no se limita a las cifras absolutas, sino que refleja un deterioro estructural profundo. Las organizaciones feministas señalaron que la capital santafesina y otras zonas del interior sufren un impacto desproporcionado, evidenciando la necesidad de una respuesta política inmediata que trascienda las estadísticas y atienda las causas raíz del flagelo.

Exigencia de emergencia nacional y ley integral de protección

El punto central de la movilización fue la demanda de la declaración de una emergencia nacional en violencia de género, acompañada de la asignación de un presupuesto específico para su implementación. Las manifestantes también exigieron la sanción final de la normativa conocida como Ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género, la cual se encuentra actualmente estancada en la Legislatura provincial.

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Los grupos afines a la causa cuestionan que el proyecto oficial presentado por el Ejecutivo provincial tenga un enfoque predominantemente judicial y policial. Las organizaciones argumentan que esta orientación desnaturaliza los mandatos de protección necesarios, priorizando la represión sobre la prevención efectiva y la asistencia integral a las víctimas, lo cual considera insuficiente para detener la escalada de violencia.

Culpa política: responsabilizan al gobierno federal y provincial

En el discurso político de las manifestaciones, se identificó directamente a las autoridades nacionales y provinciales como responsables de la situación. Doris Saucedo, representante de la ONG Cedeifam, afirmó que el gobierno provincial baja línea y facilita los mandatos violentos, mientras que el documento final de la marcha señaló a Milei, Pullaro y Javkin como los actores clave a los que se debe exigir una declaración inmediata de emergencia.

El reclamo también apuntó hacia el gobierno federal por abstenerse en las Naciones Unidas de votar contra la violencia de género como principio de estado. Las organizadoras denunciaron el desmantelamiento de políticas de prevención y la difusión de discursos odiantes por parte de proyectos de extrema derecha, que legitiman la agresión hacia mujeres y disidencias sexuales, exacerbando la inseguridad pública.

Violencia económica y desigualdad como factores determinantes

Más allá de la violencia física directa, la marcha puso en relieve la intersección entre la precariedad laboral y la vulnerabilidad femenina. Militantes como Débora Mussim describieron una realidad cotidiana donde las trabajadoras territoriales y las mujeres pobres enfrentan jornadas de hasta 14 horas por salarios miserables, sin reconocimiento del trabajo doméstico y bajo constante amenaza en las calles.

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La crisis económica derivada de la reducción de subsidios y el endeudamiento extremo con prestamistas informales se presenta como una forma estructural de violencia. El movimiento feminista en Rosario conectó los femicidios recientes con casos emblemáticos como el de Nancy Godoy y Micaela García, subrayando que la lucha contra la violencia de género está intrínsecamente ligada a la defensa de los derechos laborales y sociales en un contexto de deterioro socioeconómico generalizado.