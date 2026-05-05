Santa Fe impulsa un fideicomiso para financiar el mantenimiento de rutas portuarias con tasa por peso transportado

El gobierno de Maximiliano Pullaro busca crear un fideicomiso para mantener las rutas que conectan con los puertos del Gran Rosario, con una tasa variable según el peso transportado. El proyecto, en conjunto con la Bolsa de Comercio de Rosario y los intendentes, busca unificar los cobros y garantizar fondos para la infraestructura clave del sector agroexportador.

El gobierno de Santa Fe , liderado por el gobernador Maximiliano Pullaro, está trabajando en la creación de un fideicomiso para financiar el mantenimiento de las rutas que conectan con los puertos del Gran Rosario, por donde se exporta la mayor parte de la producción agroindustrial del país.

Este proyecto, que se está diseñando en conjunto con la Bolsa de Comercio de Rosario y los intendentes de las localidades portuarias, busca trasladar el costo del desgaste de la infraestructura a los actores que generan mayor impacto en las vías: productores, acopiadores y exportadores. La idea central es implementar una tasa variable basada en el peso transportado por camión, en lugar de un peaje tradicional.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, esta medida busca unificar los criterios de cobro en toda la región y eliminar la dispersión de tasas que actualmente aplican las distintas localidades portuarias. Hasta ahora, cada municipio cobraba una tasa vial para cubrir los gastos de mantenimiento, lo que en muchos casos representaba ingresos superiores a los recibidos por coparticipación.

Sin embargo, el gobierno provincial argumenta que el tránsito pesado genera un desgaste extraordinario en la infraestructura vial, lo que requiere un mantenimiento permanente y más intensivo. Solo durante las épocas de cosecha, ingresan alrededor de dos millones de camiones a los puertos santafesinos, acelerando el deterioro de rutas y accesos.

En este contexto, el gobierno advierte que la inversión de 400 millones de dólares en los caminos portuarios necesitará nuevas obras accesorias y fondos para su mantenimiento, los cuales se pretenden sostener con este nuevo fideicomiso. Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de Santa Fe, explicó que el plan de inversión incluye la ampliación de trazas, la construcción del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, la intervención en cruces críticos y el refuerzo de banquinas.

Un funcionario cercano a las obras admitió que 'el sistema vial no resiste más este nivel de tránsito sin un esquema de financiamiento estable', y agregó que la discusión técnica se centra en cómo modelizar la tasa en función del peso transportado y del nivel de inversión requerido para sostener la red. Los intendentes de las localidades portuarias son considerados parte fundamental de la solución, y el gobierno provincial asegura que buscará garantizarles esos ingresos mediante mecanismos de compensación.

El proyecto deberá ser aprobado por la Legislatura provincial, donde el oficialismo cuenta con una mayoría cómoda hasta el próximo año. Por esta razón, en la Casa Gris están acelerando las negociaciones para presentar la iniciativa en los próximos meses. En el gobierno de Pullaro no descartan las críticas de La Libertad Avanza, pero defienden el esquema argumentando que 'es el mismo principio que plantea el propio Milei, que el que usa, paga'.

Mientras que para las rutas nacionales se propone un peaje cada 100 kilómetros, en Santa Fe se plantea una tasa específica sobre la carga que permita sostener la infraestructura clave para el principal complejo exportador del país





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