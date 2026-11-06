Santa Fe: Diputados aprueba reforma de seguridad pública con cambios clave

La cámara baja de Santa Fe sancionó la reforma del paquete de leyes de seguridad pública. El acuerdo entre radicales y socialistas modificó artículos críticos sobre garantías procesales y controles judiciales.

El interbloque Unidos para Cambiar Santa Fe logró un acuerdo interno poco antes de iniciar la sesión, permitiendo que el gobierno de Maximiliano Pullaro aprobara en la Cámara de Diputados la reforma del paquete de leyes de seguridad pública sancionado en 2024. Este entendimiento entre radicales y socialistas desbloqueó un proyecto que había generado cinco meses de tensiones parlamentarias y evidenciaba profundas divisiones dentro de la coalición gobernante.

Modificaciones legales y garantías procesales

Las concesiones del ejecutivo provincial buscaron mitigar los artículos más resistidos por el bloque socialista y otras fuerzas opositoras, aunque estos últimos mantuvieron su voto negativo. Entre los cambios más significativos se eliminó la posibilidad de tomar declaraciones a imputados sin la asistencia letrada obligatoria. En su lugar, se incorporó una figura de declaración informativa ante el fiscal, garantizando el derecho a guardar silencio y advirtiendo que las manifestaciones no podrán utilizarse como prueba de cargo si el imputado renuncia a un abogado.

Also read Escándalo en Diputados por debates sobre Irán y Hamas

Asimismo, se retiró el régimen especial de intervención policial en zonas afectadas por situaciones graves de violencia que contemplaba el texto original. Para los allanamientos excepcionales sin orden judicial, se estableció como requisito indispensable la intervención del fiscal y el posterior control judicial. La reforma abarca además modificaciones al Código Procesal Penal y a otras normativas relacionadas con la inteligencia, la Defensa y la organización policial.

Posiciones de los partidos políticos

La socialista Lionella Cattalini reivindicó el resultado del debate, destacando que el texto aprobado es mucho mejor de lo que había enviado el Ejecutivo. Cattalini cuestionó las presiones de dirigentes oficialistas que habían presentado las objeciones como una posición favorable al delito, reprochando el debate al considerarlo berretas. Por su parte, desde la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Rosúa defendió la reforma como un cambio de paradigma que busca ampliar la capacidad de actuación estatal sin resignar garantías, recordando la reducción de homicidios en Rosario.

Advertisement

La oposición mantuvo sus reparos fundamentales. Carlos Del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), denunció una transferencia excesiva de facultades a la Policía y advirtió sobre posibles retrocesos democráticos. Del Frade argumentó que esta delegación es innecesaria y constituye una sobre legislación, señalando como sujeto tácito favorecido a La Santafesina SA y a la policía provincial con sus históricos vicios.

Votación y consecuencias futuras

La media sanción obtuvo el voto positivo de 37 diputados. Este soporte incluyó al bloque Unidos, con la excepción de Fabián Cejas que faltó a la sesión, sumado a algunos legisladores ajenos que votaron parcialmente a favor, como el bloque de Amalia Granata y el de Somos Vida. También apoyaron la iniciativa aliados frecuentes como Juan José Piedrabuena del bloque Del barrio para la gente, Edgardo Porfiri y Omar Paredes de Unidad por Santa Fe, y Beatriz Brower de Unite.

En el peronismo, solo Alejandra Rodenas votó a favor en general y en contra en algunos artículos específicos. En la vereda de enfrente, votaron por la negativa siete miembros del peronismo y los tres integrantes del Frente Amplio por la Soberanía. Celia Arena del Partido Justicialista (PJ) consideró que el proyecto mejoró pero aún presenta riesgos para los inocentes y el debido proceso, anunciando el voto negativo de su bloque perottista.

Contexto político y disputas previas

Arena reclamó que el oficialismo reconozca las políticas aplicadas durante la gestión de Omar Perotti, afirmando que al policía hay que darle condiciones laborales dignas y sueldos justos, no dándole patente de corso mediante esta ley. Por su parte, Marcos Corach salió al cruce de las referencias del radicalismo a gestiones anteriores, recordando que la escalada de violencia en Santa Fe no comenzó con el peronismo sino con el Frente Progresista.

Advertisement

Corach devolvió al oficialismo las acusaciones sobre el pasado, señalando los episodios de corrupción y connivencia político-policial registrados durante las gobernaciones de la alianza que hoy gobierna nuevamente Santa Fe. Este planteo buscó cuestionar la pretensión de Unidos de presentar la actual política de seguridad como una ruptura absoluta con las responsabilidades de gobiernos anteriores.