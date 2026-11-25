Gobierno de Santa Fe presenta campaña contra la violencia con datos críticos. La iniciativa busca denunciar femicidios y exigir mayor uso de dispositivos electrónicos por parte del Poder Judicial.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe impulsó una nueva campaña de concientización social con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La iniciativa tiene como objetivo principal promover la denuncia activa de las situaciones de abuso y convocar a la ciudadanía a involucrarse directamente en la protección de las víctimas. Durante la presentación oficial, las funcionarias destacaron que la Guardia de Violencia de Género recibió un total de 2.993 llamadas durante el año en curso.

Impacto estadístico de la violencia provincial

La conferencia de prensa se llevó a cabo el miércoles por la mañana en la Casa de Gobierno de Santa Fe. La vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, encabezó el evento junto a las secretarias Andrea Travaini, Georgina Orciani y la coordinadora del Observatorio de Información Pública, Cecilia Navarrete. Las acciones comenzaron a implementarse desde finales de octubre y ya han acumulado 17.741.971 impresiones en redes sociales. Además, se registraron 5.629.676 reproducciones de contenido y 3.009 compartidos.

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Datos críticos sobre homicidios y casos activos

Santa Fe registra la tasa de femicidios más alta del país, según los informes oficiales. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, la guardia provincial atendió 2.993 llamadas de emergencia. En ese mismo periodo, se contabilizaron 2.991 nuevos casos de violencia y 3.706 casos que continúan en proceso de tratamiento. El Observatorio de Seguridad Pública reportó 35 muertes violentas de mujeres, de las cuales 26 fueron femicidios y uno transfemicidio, sumando 10 suicidios de agresores.

Reclamo por uso de tobilleras y protección judicial

Desde la gestión provincial se apuntó hacia el Poder Judicial para exigir un mayor uso de tobilleras electrónicas como herramienta preventiva efectiva. Actualmente, existen 54 dispositivos duales activos en la provincia y otros 200 están a disposición de la Justicia. Cada sistema incluye un aparato para el agresor y otro para la víctima, diseñados específicamente para la prevención y resguardo físico. La secretaria Georgina Orciani afirmó que la colocación depende exclusivamente de una resolución judicial.

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Mensajes clave y respuesta del Estado

La campaña utiliza consignas como "No estás sola", "Metete", "No seas cómplice" y "Llamá al 911" para movilizar a la sociedad. Virginia Coudannes emphasized that the state listens and has the 911 number as a fundamental tool. There is a person behind the phone ready to give a response. The government seeks to transmit that women are not alone and that there is a responsible state acting on their behalf.

Legislación pendiente y próximos pasos

Las funcionarias se refirieron a un mensaje del Poder Ejecutivo enviado a la Legislatura Provincial que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores. Esta propuesta establece un régimen integral para la prevención, detección temprana y reducción del riesgo en casos de violencia por razones de género. Orciani expresó que están lejos de cumplir la meta inicial de 200 dispositivos y instó al Poder Judicial a dejar de tornar ilusorios los derechos de las mujeres santafesinas mediante resoluciones que aseguren su vida segura.