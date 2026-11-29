El despido del Director Nacional de Coordinación Cultural, ordenado por Sandra Pettovello, vulnera la autarquía de la Biblioteca Nacional y marca el inicio de una purga política que compromete su existencia.

La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ordenó el viernes 26 el despido del Director Nacional de Coordinación Cultural de la Biblioteca Nacional, cargo que ejercía el autor de esta crónica desde febrero de 2020. Aunque la administración oficial utiliza la eufemística expresión "limitación de función", el acto constituye una intervención directa que vulnera la autonomía histórica de la institución. Esta medida se enmarca en la alianza política entre el gobierno de La Libertad Avanza y el macrismo, evidenciando una reconfiguración del liderazgo cultural en el país.

Mecanismo de la Intervención y Cambio de Dirección

El argumento oficial para esta decisión administrativa es un supuest necesario "cambio en el perfil de la gestión cultural", buscando reorientar el enfoque institucional hacia la "promoción de la lectura". No obstante, la dinámica interna revela que se trata de una purga política alineada con las operaciones del Ministerio de Capital Humano. El cargo quedará vacante y será asumido interinamente por Carolina Sueta, quien está vinculada a la Dirección de Gestión Cultural. Este organismo se encontraba en un estado de vacío de poder desde la renuncia de Mariana Coló, la anterior directora, lo que permite al ministerio insertar personal leal sin los filtros tradicionales de selección.

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Críticas a la Directora Susana Soto y sus Vínculos

La situación de la Biblioteca Nacional ha deteriorado progresivamente desde la asunción de la Dra. Susana Soto como Directora en diciembre de 2023. Soto fue propuesta por el Secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, figura que inicialmente operaba bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano antes de trasladarse a la oficina de la Primera Dama, Karina Milei. Aunque Soto confirmó inicialmente a los directores nacionales de Bibliotecología y Cultura designados por la gestión anterior, su historial profesional ha generado controversia. Soto cuenta con un máster de la Universidad de Londres y un doctorado de la Universidad de Sheffield, tesis financiadas con becas del Estado argentino cuyo enfoque, según críticos, se centró en el uso de bibliotecas universitarias por parte de odontólogos.

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Impacto en la Autarquía y Cortes Presupuestarios

La Biblioteca Nacional goza de autarquía administrativa, un derecho vigente desde 1996 que le permite tomar decisiones soberanas sobre su gestión interna. La intervención actual ataca directamente este principio, socavando la existencia misma de la institución. Un ejemplo reciente de este desmantelamiento fue el despido de 120 trabajadores en vísperas de la Pascua de 2024, medida que no solo eliminó personal intelectual clave, sino que dañó áreas estratégicas como la digitalización. En dicho área, el despidos afectaron a siete trabajadores, paralizando la implementación de nodos de almacenamiento adquiridos mediante un subsidio internacional del programa Fonplata, que colocaban a la biblioteca a la vanguardia digital de Latinoamérica.

Consecuencias Financieras y Legales para el Estado

Las medidas de ajuste no solo representan una pérdida cultural, sino también una onerosa carga económica para el Estado nacional. Los despidos masivos han provocado una avalancha de demandas laborales con fallos firmes que exigen el pago de millones de pesos en indemnizaciones. Adicionalmente, la congelación del presupuesto y los salarios de la Biblioteca durante dos años, frente a una inflación anual del 117.8% en 2024 y del 31.5% proyectada para 2025, ha causado graves retrasos en el pago de servicios básicos. La institución ha llegado a pagar la luz con meses de mora, acumulando intereses que agravan su crisis financiera y operacional.