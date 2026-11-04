Sandra Pettovello avala retiro a los 50 años para trabajos insalubres bajo Decreto 1852/1975

La ministra Sandra Pettovello respalda la aplicación del régimen de jubilación anticipada a los 50 años para labores de alto riesgo, estableciendo requisitos específicos de antigüedad y condiciones laborales insalubres según normativa vigente.

La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, Sandra Pettovello, ha emitido su aval oficial para la implementación del régimen de jubilación anticipada establecido en el Decreto 1852 /1975. Esta medida normativa busca proteger a los trabajadores argentinos que desempeñan labores insalubres, peligrosas o que implican un desgaste psicofísico prematuro, reconociendo que la exposición a condiciones adversas requiere una compensación a través de un retiro más temprano que el sistema ordinario.

Mecanismos del retiro a los 50 años y requisitos legales

El sistema previsional argentino contempla esquemas especiales diseñados para mitigar los efectos nocivos en la salud de quienes realizan trabajos de alto riesgo. La legislación vigente disminuye significativamente las exigencias de edad y años de servicio en comparación con el régimen común, permitiendo el retiro a los 50 años de edad con 25 años de servicios o aportes en ambientes con calor extremo y manejo de metales líquidos.

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Este beneficio también se extiende a los trabajadores que realizan tareas directas de perforación y exploración, quienes requieren cumplir con 50 años de edad y 25 aportes. Asimismo, la normativa establece la jubilación a los 50 años de edad y 25 años de servicio para faenas que se desarrollan bajo tierra en condiciones severas, garantizando una salida laboral digna ante la peligrosidad inherente a estas actividades.

Para los operarios que trabajan frente a hornos e insumos químicos, el régimen exige cumplir 50 años de edad y 25 aportes para acceder al beneficio. En el caso específico de la manipulación y transformación de la fibra, la ley permite el beneficio a los 50 años de edad con 30 años de aportes. Por su parte, las operarias sujetas a elevados niveles de ruido continuo pueden jubilarse a los 50 años de edad con 27 aportes, reconociendo el daño auditivo progresivo.

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Posiciones de los actores y validación administrativa

Sandra Pettovello ha reforzado la importancia de aplicar correctamente estas normas para resguardar la integridad física de la fuerza laboral argentina. La ministra ha destacado que la legislación no solo reduce la edad de jubilación, sino que también exige una precisión administrativa rigorosa para asegurar que solo quienes cumplen estrictamente con los criterios de peligrosidad accedan a estos derechos.

Es fundamental destacar que ciertos empleos, como el dragado y balizamiento, contemplan un retiro a los 52 años con 25 años de aportes, mostrando la variabilidad según el nivel de riesgo específico. Esta diferenciación demuestra que el sistema está diseñado para adaptarse a las particularidades de cada industria, asegurando que la protección social sea proporcional al desgaste corporal y mental que genera cada tipo de tarea profesional.

La validación por parte de la máxima autoridad del Ministerio de Trabajo implica un compromiso institucional con la justicia social y la equidad laboral. Al avalar el Decreto 1852/1975, Sandra Pettovello reafirma la postura del gobierno nacional de priorizar la salud de los trabajadores sobre la prolongación de la actividad laboral en contextos where la exposición prolongada conlleva riesgos graves e irreversibles para el bienestar físico.

Impacto en ANSES y procedimientos futuros

En caso de que un trabajador haya alternado empleos generales con actividades insalubres, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) efectuará un prorrateo para fijar la edad y los aportes finales exigibles. Este mecanismo administrativo garantiza que la antigüedad en condiciones peligrosas se valorice adecuadamente, sin perder de vista la estabilidad contributiva del trabajador en el sistema previsional nacional.

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Resulta imprescindible que los certificados laborales otorgados por los empleadores detallen explícitamente el encuadre de insalubridad del cargo. Sin esta especificación técnica y documental, no se concederá el régimen diferencial, lo que subraya la responsabilidad compartida entre empresas y empleados para cumplir con los requisitos probatorios necesarios.

La aplicación estricta de estos lineamientos tiene un impacto directo en la planificación de la vida laboral de miles de argentinos. Al exigir documentación detallada, la ANSES busca evitar fraudes y asegurar que los recursos del sistema se distribuyan equitativamente entre quienes realmente han sufrido un desgaste prematuro debido a la naturaleza de su trabajo, asegurando la sostenibilidad y la justicia del régimen especial.