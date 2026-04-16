SanCor solicita su propia quiebra, marcando un punto de inflexión crítico

La cooperativa láctea SanCor ha solicitado formalmente su propia quiebra, confirmando su profunda crisis financiera y operativa. Tras meses de tensiones con acreedores y una drástica reducción de su actividad, la empresa busca una reestructuración ante la Justicia.

La emblemática cooperativa SanCor ha dado un paso trascendental al solicitar su propia quiebra ante la Justicia, un movimiento que oficializa el profundo deterioro de su situación financiera tras un prolongado período de severas tensiones con sus acreedores y una operación que se ha visto drásticamente reducida en los últimos años.

La compañía, que desde febrero del año pasado se encontraba en un proceso de concurso preventivo, enfrentaba una creciente ola de solicitudes de quiebra, sumando más de 400 en un escenario de marcada insolvencia. El proceso judicial se está llevando a cabo en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Santa Fe, sede donde la empresa había intentado infructuosamente reordenar la totalidad de sus pasivos. Ante las consultas realizadas por este medio, la compañía optó por no emitir comentarios, manteniendo un silencio que refleja la gravedad del momento. SanCor ha atravesado una de las crisis más severas de su historia en el año 2017, a raíz de la cual la cooperativa inició un ambicioso plan de reestructuración. Este plan contempló no solo una instancia extrajudicial de negociación, sino también el cierre y la venta de un número considerable de sus dependencias, abarcando áreas productivas, comerciales y administrativas, con el objetivo primordial de estabilizar su compleja situación financiera. Un punto de inflexión fundamental que la cooperativa ha señalado en su camino fue la caída del fideicomiso financiero público-privado. Esta iniciativa, que en 2021 parecía una promesa sólida para impulsar su recuperación, contaba con la participación de reconocidos empresarios argentinos. Sin embargo, tras un lapso de dos años, esta iniciativa no llegó a materializarse, constituyendo un golpe crítico para el futuro de la compañía láctea. En aquella oportunidad, se había previsto una inyección de capital de aproximadamente 60 millones de dólares. El proyecto estaba liderado por Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond, y José Urtubey, hermano del exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y exaccionista de Celulosa Argentina. Estos empresarios aspiraban a asumir la administración de SanCor, con el respaldo del Gobierno nacional y Atilra, el sindicato del sector lácteo. No obstante, finalmente desistieron de su participación. La profundización de los problemas de la láctea se hizo palpable a partir de 2019, lo que llevó a SanCor a procesar una cantidad significativamente menor de materia prima. Paralelamente, la empresa experimentó una fuerte caída en sus ventas y un deterioro financiero progresivo que se acentuó año tras año. La cooperativa, que en sus épocas de mayor apogeo llegó a procesar más de 4 millones de litros de leche diariamente, en la actualidad apenas supera los 500.000 litros. Este ciclo de retracción productiva la obligó a desmantelar parte de su estructura operativa. De las 14 plantas industriales que solía operar, solo se mantienen operativas seis, luego de la clausura definitiva de una de ellas en el presente año 2024. A esta delicada situación se suma la intervención parcial que la Justicia ordenó a fines del año pasado sobre la láctea, debido a incumplimientos clave en sus operaciones. Esta medida, dictaminada por el juez civil y comercial Marcelo Germán Gelcich, tuvo como propósito fortalecer los mecanismos de control sobre la gestión de la empresa ante reiterados incumplimientos de índole laboral, previsional y contable. En aquel momento, la empresa se encontraba en mora en la entrega de documentación esencial, incluyendo información sobre el funcionamiento de sus plantas, contratos con terceros, niveles de producción y el destino de los fondos recibidos, contraviniendo así el deber de colaboración estipulado en la Ley de Concursos y Quiebras. En este contexto, se observa que algunos de los potenciales inversores que siguen de cerca la evolución de SanCor consideran la quiebra como un requisito previo indispensable para poder avanzar. Bajo este escenario, podrían acceder a los activos de la empresa sin la carga de asumir su considerable pasivo, el cual engloba deudas, litigios y compromisos acumulados. Un comunicado emitido por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) confirmó la noticia: "Luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la co Administradora designada por el Juzgado, coincidentes todo en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada, SanCor CUL acaba de pedir su propia quiebra", señaló la entidad. Para el sindicato, el dictado de la quiebra "no constituye un final sino el comienzo de una nueva etapa donde la marca SanCor, despojada de las estructuras que la llevaron al borde de su extinción, debe volver a florecer con el impulso de la nobleza y calidad de los productos que las y los trabajadores afiliados a Atilra elaboran", concluyó el comunicado, proyectando una esperanza de resurgimiento para la marca





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