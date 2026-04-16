SanCor se presenta en quiebra: un duro golpe para el sector lácteo y sus trabajadores

La histórica Cooperativa Láctea SanCor ha presentado formalmente su pedido de quiebra ante la Justicia de Rafaela, reconociendo un estado de insolvencia financiera terminal. La deuda asciende a unos 120 millones de dólares, afectando a 1519 acreedores y dejando un panorama incierto para sus miles de trabajadores, quienes reclaman salarios adeudados y el futuro de sus puestos.

La centenaria Cooperativa Láctea SanCor, un emblema del sector productivo argentino, ha dado un paso irreversible en su prolongado declive, presentando un pedido de quiebra ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela. Esta decisión judicial se produce tras la verificación de deudas que involucran a 1519 acreedores, de un total de 2702 denunciados, sumando una cifra aproximada de 120 millones de dólares, desglosados en 90 millones de dólares y más de 40.000 millones de pesos argentinos.

La información sobre este movimiento crucial, que marca un antes y un después en la historia de la cooperativa, trascendió a través de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra). El gremio, en un comunicado oficial firmado por su secretario general, Etín Ponce, vinculó directamente esta solicitud de quiebra al estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva que atraviesa la entidad, tal como lo corroboran los informes presentados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la coadministradora designada por la Justicia.

Este desenlace pone en evidencia las profundas dificultades financieras que SanCor ha venido arrastrando durante años, una situación que inevitablemente repercute de manera severa sobre su fuerza laboral.

Las consecuencias directas de este proceso de quiebra recaen con mayor crudeza sobre los trabajadores de SanCor. La información emanada desde Atilra detalla una alarmante deuda de ocho meses de salarios, a lo que se suman los aguinaldos impagos. En un contexto de crisis terminal, la cooperativa ha logrado sostenerse precariamente gracias a la movilización de recursos provenientes del propio personal, la asistencia del fondo solidario de Atilra y la continuidad en las prestaciones de salud a través de OSPIL, a pesar de la ausencia de los aportes empresariales correspondientes. Este escenario resalta la dimensión humana y social de la crisis, poniendo de manifiesto las severas limitaciones de la empresa para cumplir con sus obligaciones más elementales, incluyendo la retribución del trabajo y la cobertura sanitaria de su plantel.

En un sector que reviste una importancia estratégica para diversas economías regionales, el colapso de una figura como SanCor trasciende el ámbito meramente corporativo, impactando directamente sobre el empleo, la capacidad productiva y la estructura del entramado cooperativo argentino. La magnitud del problema exige una mirada que vaya más allá de los tecnicismos legales, considerando el impacto directo sobre miles de familias y comunidades que dependen, directa o indirectamente, de la actividad de la cooperativa.

Lejos de presentar la solicitud de quiebra como un punto final, Atilra ha procurado dotar a esta nueva etapa de un enfoque tanto político como productivo. En su comunicado, el gremio subraya la importancia de que la eventual declaración de quiebra no sea interpretada como un cierre definitivo, sino más bien como el preludio de una instancia diferente. Esta nueva fase, según la visión del sindicato, podría posibilitar la reorganización de la marca SanCor y la recuperación de su valor una vez liberada de las estructuras que, a juicio del gremio, la han conducido al borde de la desaparición.

A pesar de la extrema complejidad de la coyuntura, desde la conducción de Atilra se mantiene un hilo de esperanza para una futura reorganización. La dirigencia gremial insiste en que, si bien la situación es delicada, la eventual quiebra podría marcar el inicio de un nuevo ciclo. Para ello, consideran fundamental capitalizar la reconocida calidad de los productos de SanCor y el compromiso inquebrantable del personal, elementos que podrían ser la base para la reconstrucción y el resurgimiento de la cooperativa en el mercado. La meta es transformar esta crisis en una oportunidad para repensar el modelo y asegurar la continuidad de la producción y el empleo en el sector lácteo





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