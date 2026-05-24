Sanciones en aumento: infracciones record en Argentina y esquema de multas en CABA

La noticia se refiere a la tasa de sanciones en Argentina, destacando la presencia de infracciones que alcanzan cifras record y el incremento del esquema músical basado en el precio del combustible en CABA.

Volvieron a aumentar en mayo y algunas infracciones ya alcanzan cifras récord en la Argentina. Entre sanciones por exceso de velocidad, alcoholemia y conducción peligrosa, hay penalidades que superan los $284,997 Por su parte, en CABA continúa vigente el esquema basado en el precio del medio litro de nafta premium, actualmente fijado en $949,99.

Los especialistas remarcan que las multas continuarán aumentando mientras suba el precio del combustible, ya que el sistema de actualización está vinculado directamente a esos valores. pueden consultar online y de manera gratuita si registran infracciones pendientes tanto en CABA como en provincia de Buenos Aires. El sistema permite ver el detalle de las multas, descargar el libre deuda y conocer los montos actualizados.

El ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no completaron el trámite en su pasaporte se prohíbe México. Las autoridades visitarán casa por casa para verificar la existencia de los titulares de pensiones o les darán de baja la prestación. Pagar dentro del período voluntario puede representar un ahorro importante. Quienes cancelan la deuda dentro de los primeros 40 días desde la notificación acceden a un descuento del.

Y, ¡terminó la licencia de conducir! El Transporte pide la renovación de este documento cada un año para manejar en la calle Atención conductores de Uber o Didi, se aplicarán multas de hasta 60,000 pesos para quienes no lleven este documento





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