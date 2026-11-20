Cinco pilotos de Fórmula 1 reciben penalizaciones en la grilla de Las Vegas por cambios de motor. Fernando Colapinto podría avanzar posiciones clave antes del Gran Premio.

Cinco pilotos de Fórmula 1 sufrirán penalizaciones significativas en la parrilla de salida del Gran Premio de Las Vegas, una circunstancia que puede resultar favorable para el piloto argentino Fernando Colapinto. Carlos Sainz, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Lance Stroll y Oliver Bearman fueron sancionados debido a cambios no planificados en sus unidades de potencia.

Penalizaciones por cambios en la unidad de potencia

Los cinco pilotos han sido penalizados por exceder los límites reglamentarios de componentes de la unidad de potencia. Estas sanciones implican la pérdida de posiciones en la grilla de partida de la carrera programada para el domingo. La intervención técnica en estos elementos críticos obliga a los equipos a aplicar las penalizaciones correspondientes antes del inicio de la actividad decisiva del fin de semana.

Also read Franco Colapinto tendrá un banderazo argentino en Las Vegas antes del Gran Premio

Impacto directo en la parrilla de salida

Las penalizaciones varían según el número de componentes cambiados. Oliver Bearman acumula un castigo drástico de 35 posiciones, lo que significa que deberá comenzar desde el fondo de la parrilla por montar nuevos elementos. Kimi Antonelli también enfrenta una sanción severa por exceder el límite reglamentario en múltiples partes, incluyendo el motor de combustión interna, el turbo, el sistema MGU-K y el escape.

Por otro lado, Lance Stroll recibe una penalización de diez puestos por instalar un quinto motor de combustión interna, superando el máximo permitido de cuatro durante la temporada. Estas decisiones de la administración deportiva afectan directamente el orden de salida, alterando la estrategia inicial de varios equipos y pilotos que buscan destacar en esta etapa del campeonato.

Advertisement

Oportunidad para Fernando Colapinto y Alpine

El piloto de Alpine, Fernando Colapinto, se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar estas situaciones. En un circuito donde la posición de largada suele tener una importancia significativa, los castigos a rivales directos permiten avanzar lugares en la grilla definitiva. Esto mejora las posibilidades del argentino de pelear por puntos y sumar valiosas marcas en una de las fechas más atractivas del calendario de la Fórmula 1.

Con cinco pilotos ya penalizados antes del inicio de la carrera, el panorama se vuelve más favorable para Colapinto. El equipo busca que su piloto aproveche cualquier oportunidad para sumar en una fecha de alta visibilidad. La mejora en la posición de salida puede ser determinante para lograr un resultado positivo que contraste con las dificultades técnicas experimentadas por otros competidores destacados.

Detalles clave para la carrera del domingo

La clasificación se llevará a cabo el sábado a la 1.00 de la madrugada de Argentina. Los aficionados podrán seguir el evento en vivo a través de Fox Sports y Disney + Premium. Este horario nocturno en Sudamérica coincidirá con la mañana en Estados Unidos, ofreciendo una cobertura internacional amplia para observar cómo se resuelve el orden de salida y si Fernando Colapinto logra la posición deseada antes de que se apaguen los semáforos.