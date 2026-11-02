Sanción elimina puntos de Colapinto en México tras no reducir velocidad en bandera amarilla

Franco Colapinto pierde puntos en México por no reducir velocidad en bandera amarilla. La penalización de 10 segundos lo desplaza al puesto 15 en el Gran Premio.

El piloto argentino Franco Colapinto fue sancionado y se quedó sin puntos en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Esto ocurrió tras haber llegado octavo en la carrera de este domingo. La decisión fue comunicada por la noche y se debe a que no habría reducido la velocidad en un tramo con bandera amarilla. Con esto, el argentino terminó en el puesto 15.

Detalles de la Penalización De Colapinto

Alejandro Colapinto le sumaron 10 segundos de penalización por no respetar la bandera amarilla. Salió de la zona de diez puntos al igual que su compañero de equipo, Pierre Gasly. A Gasly le aplicaron un Stop and Go, equivalente a 30 segundos. De esta manera, Alpine pasó de tener a sus pilotos en zona de puntos a irse sin nada.

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La noticia llega cuando Colapinto festejaba un séptimo puesto. Más temprano, el australiano Oscar Piastri de McLaren llegó séptimo. Piastri había sido sancionado con diez segundos de recargo. Esto le cedió su lugar al argentino, que pasó del festejo a la tristeza en cuestión de horas.

Impacto En El Equipo Alpine

La sanción doble afectó severamente los resultados del equipo Alpine. Ambos pilotos vieron borrados sus puestos en zona de puntos. La clasificación final de la carrera quedó con Colapinto en el puesto 15. Su compañero se situó en el puesto 17, solo por delante de los que debieron abandonar.

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Contexto De La Carrera En México

El evento deportivo tuvo un giro inesperado para la escudería francesa. Las decisiones de la dirección de carrera alteraron los resultados finales. La falta de reducción de velocidad fue el factor determinante. El equipo ahora debe analizar estas incidencias para futuras competiciones.

Los resultados finales dejan a Colapinto fuera de la puntuación. El incidente de la bandera amarilla cambió el destino de la jornada. La actuación en pista había sido prometedora hasta las sanciones. El equipo se queda sin puntos valiosos para el campeonato.

La frustración es palpable tras el cambio de situación. Lo que parecía una jornada positiva se tornó negativa. Las sanciones fueron aplicadas con claridad a los involucrados. El equipo debe recuperar la moral para los siguientes desafíos.