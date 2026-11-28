La FIA sanciona a Rafael Cámara con tres posiciones por obstruir a Gabriel Bortoleto en clasificación. Impacto en la grilla para Hülkenberg, Sainz y Albon en Lusail.

La Federación Internacional de Automovilismo ( FIA) ha confirmado una sanción de tres posiciones para el piloto brasileño Rafael Cámara en la parrilla de salida del circuito de Lusail. Esta penalización se aplica tras una investigación oficial sobre una maniobra durante la clasificación del sábado que afectó a su compatriota Gabriel Bortoleto, alterando el orden final de los clasificados para la carrera dominical.

Investigación y determinación de la FIA

Los comisarios de la competición llevaron a cabo un análisis exhaustivo de la incidente, escuchando tanto al piloto del coche número 51, Rafael Cámara, como al piloto del coche número 5, Gabriel Bortoleto. Además, recibieron declaraciones de los representantes de sus respectivos equipos, Haas y Sauber, para construir un panorama completo de los eventos ocurridos en pista. Este procedimiento es estándar cuando se detectan anomalías que podrían comprometer la integridad de la clasificación.

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El cuerpo técnico examinó minuciosamente los datos del sistema de posicionamiento y señalización, junto con grabaciones de vídeo, telemetría, comunicaciones por radio y las imágenes captadas desde las cámaras instaladas en el interior de los vehículos. Esta recopilación de pruebas digitales y audiovisuales permitió a los árbitros reconstruir con precisión los segundos críticos que precedieron a la sanción.

El incidente con Gabriel Bortoleto

La FIA determinó que el incidente ocurrió cuando el coche número 5 de Bortoleto se aproximaba a la curva 16. En ese momento, el coche número 51 de Cámara se encontraba posicionado en la trazada ideal mientras realizaba una vuelta de regreso a boxes. La posición de Cámara obligó a Bortoleto a alterar su línea de conducción, lo que generó una reacción inmediata en el Audi del brasileño.

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La telemetría del coche número 5 reveló que, como consecuencia directa de esta obstrucción, Bortoleto perdió el control de la parte trasera de su vehículo al entrar en la curva 16. El piloto tuvo que reducir la aceleración forzosamente para recuperar la estabilidad, lo que resultó en una menor velocidad al salir de la curva y comprometió su tiempo de vuelta.

Impacto en la grilla de salida

Los comisarios determinaron que se trata de un caso claro de obstaculización innecesaria, por lo que se impone la sanción reglamentaria. La decisión de la FIA define la penalización de tres puestos para Rafael Cámara, quien ahora largará en la posición número 18 de la parrilla. Esta penalización tiene efectos en cascada sobre los resultados de la clasificación de sus competidores directos.

La sanción a Cámara permitió subir una posición en la parrilla a tres pilotos importantes: Nico Hülkenberg, Carlos Sainz y Alexander Albon. Este cambio en el orden de salida podría ofrecer ventajas estratégicas a estos pilotos al inicio de la carrera, especialmente en un circuito como Lusail donde las posiciones iniciales son críticas para la defensa de la posición.

Consecuencias para los pilotos brasileños

El brasileño Bortoleto, que finalizó la clasificación en el puesto 13 al bordo del Audi, ha mantenido su posición gracias a la revisión de los datos, aunque la maniobra de Cámara lo perjudicó en su intento de mejorar. Por otro lado, Rafael Cámara fue confirmado por Haas para las últimas dos carreras de la temporada, pero su penalización significa que no podrá defender el primer puesto en el campeonato de la F1 con la misma ventaja posicional que podría haber obtenido.

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Además de la sanción a Cámara, la grilla sufrió otras modificaciones menores. Lano no cambió su posición, aunque la situación de Colapinto se vio afectada por el contexto general. Colapinto largará en la posición 14 con el equipo Alpine, manteniendo su ubicación relativa tras la revisión de los incidentes menores. La integridad de la competición se ha preservado mediante esta serie de decisiones técnicas que priorizan la seguridad y la justicia deportiva sobre los intereses individuales de los equipos.