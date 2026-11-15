Sanción a Núñez de tres partidos por expulsión en Superclásico

River Plate presenta descargo ante la AFA para reducir la sanción de tres partidos aplicada a Exequiel Núñez por su expulsión en el Superclásico contra Boca.

Exequiel Núñez enfrentará una suspensión de tres partidos tras ser expulsado durante el Superclásico disputado frente a Boca Juniors. El delantero de River Plate presentó su descargo formal ante la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA) y se encuentra a la espera de la resolución final. Esta decisión impacta directamente en la disponibilidad del jugador para los compromisos clave del Torneo Clausura, específicamente los octavos de final.

La decisión disciplinaria del partido

La sanción impuesta a Núñez deriva de su expulsión en el encuentro contra Boca Juniors. El jugador ya había sumado una victoria por 2 a 0 frente a Aldosivi y se había incorporado a los entrenamientos con la Selección Argentina. El equipo nacional se prepara para el amistoso que se disputará el próximo martes en Córdoba ante Costa Rica. Esta participación con la albiceleste permite al futbolista mantener el ritmo competitivo mientras espera la definición de su situación disciplinaria.

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Argumentos del descargo presentado

Desde el club de Núñez, conocido como el Millonario, se mostraron descontentos con la gravedad de la medida adoptada por el organismo rector. El equipo legal y directivo presentó un escrito detallado intentando reducir la pena a un único partido. Su principal argumento se basa en la inconsistencia de criterios aplicados en la temporada. Señalan que, durante el Torneo Clausura, se produjeron once expulsiones adicionales por motivos similares.

La defensa técnica resalta que ninguna de esas otras once expulsiones recibió una sanción de características tan severas como la aplicada a Núñez. Esta disparidad en la aplicación de las reglas se utiliza como base para solicitar una revisión de la medida. Los representantes del club confían en que la autoridad competente tenga en cuenta esta uniformidad de criterios previos al dictar su fallo definitivo. La lógica utilizada busca demostrar que la pena actual excede lo habitual en situaciones comparables.

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Impacto en la campaña del Torneo Clausura

La disponibilidad de Núñez es un factor crítico para River Plate de cara a los octavos de final del Clausura. El jugador, quien regresará de la concentración con la Selección Argentina, pondrá todos sus focos en estar listo para enfrentar a Lanús. Este duelo crucial se llevará a cabo el próximo domingo en el Estadio Monumental. La ausencia de un delantero de su perfil podría complicar las opciones ofensivas del equipo en la instancia eliminatoria.

Mientras tanto, la dirigencia mantiene la expectativa de una reducción en la suspensión. Si la sanción se minimiza a un solo partido, el impacto negativo en el plantel se vería significativamente mitigado. Esto permitiría contar con su aporte tanto en el duelo contra Lanús como en las siguientes fechas del calendario local. La resolución final determinará la estrategia táctica y la alineación probable para el compromiso ante el elenco de Lanús en el Monumental.