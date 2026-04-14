Sana, una historia de identidad y resiliencia: 'No importa quién te diga que no podés, luchala'.

A los 14 años, Sana comparte su valiente historia de lucha y aceptación, enfrentando el rechazo y la violencia para afirmar su identidad de género. Su relato, desde la infancia hasta la adolescencia, es un testimonio de resiliencia y un mensaje de esperanza para quienes enfrentan desafíos similares.

Hola, soy Sana. Tengo 14 años y esta es mi historia. Esta frase, simple y directa, abre un relato conmovedor que interroga y, sobre todo, transmite una valiosa lección. Sana García, con apenas cinco años, encontró las palabras para expresar lo que sentía: no se identificaba con el cuerpo con el que había nacido. 'Le dije a mi mamá: ¿Por qué Dios me hizo nene si yo soy una nena?', relata la adolescente en una entrevista. El entorno no era propicio. Asistía a una escuela católica, donde, según cuenta, la educación se fundamentaba en valores religiosos que no consideraban su experiencia. A pesar de esto, Sana decidió hablar. Su madre, impactada, inicialmente lloró. Luego, comprendió que siempre estaría para apoyar a su hija, especialmente porque ese momento marcó el inicio de un camino largo y complicado.

Cuando Sana compartió sus sentimientos con sus compañeros en la escuela, la reacción fue brutal. 'Me decían: ¿Vos querés ser una nena? Bueno, sos una nena', y me agarraban de los pelos, me arrastraban por el patio', relata. La violencia no fue un incidente aislado. Según su testimonio, los ataques eran frecuentes y sucedían incluso frente a adultos que no intervenían. 'Pasaba por delante de las profesoras y no hacían nada', dice. En uno de los episodios más graves, cuenta que la llevaron al baño y la golpearon. 'Me molieron a patadas. Todavía tengo marcas en la espalda', asegura. También recuerda una caída que le dejó una cicatriz en la frente, visible hasta hoy. La familia denunció lo sucedido ante las autoridades escolares, pero, según Sana, no hubo respuestas. La única solución fue cambiarla de institución. Este cambio marcó un antes y un después. En la escuela Juan Arsenio, Sana encontró algo que hasta entonces le había sido negado: aceptación. 'Fue todo para bien. Hice un montón de amigos', cuenta. Allí también nació una amistad que ya lleva ocho años y se convirtió en un apoyo fundamental en su vida.

Sin embargo, el conflicto no terminó en la escuela. En casa, el proceso también fue complicado. Su padre, al principio, rechazó su identidad de género. 'Me decía: Vos sos un nene, vamos a jugar a la pelota', recuerda. La tensión era constante. Mientras tanto, hallaba pequeños espacios de libertad en la complicidad con sus tías, con quienes se maquillaba a escondidas. La falta de aceptación la llevó a una situación límite: Sana tuvo que recurrir a la Justicia para poder obtener su identidad legal. 'Tuve que hacer un juicio porque yo quería mi DNI', explica. El proceso no fue inmediato, pero finalmente lo logró. Primero consiguió su acta de nacimiento rectificada y luego su DNI acorde a su identidad de género. Este reconocimiento legal marcó un punto de inflexión.

En medio de ese recorrido, hubo figuras clave. Su madre, quien la acompañó desde el principio; su mejor amiga y su abuelo, a quien recuerda con especial cariño. 'Me dijo: ¿Vos querés ser una nena? Bueno, sos una nena', cuenta. Aunque le impuso una condición tan inesperada como anecdótica, que no se pintara las uñas, Sana destaca ese gesto como un acto de amor y aceptación. Su abuelo falleció, pero su recuerdo sigue siendo un pilar emocional.

Hoy, con 14 años, la adolescente dice estar en un buen momento. Terminó la primaria, comenzó la secundaria y logró recomponer el vínculo con su padre. 'Ahora estoy bien, él me apoya con honestidad. Estoy bien con mi familia', afirma. Antes de despedirse, deja un mensaje dirigido a otros chicos y chicas que enfrentan situaciones similares: acoso escolar, rechazo o violencia. 'Lúchenla. No se rindan', insiste. Y añade: 'No importa quién te diga que no podés. Lúchenla, porque lo van a lograr y van a estar bien'. Su historia no elimina el dolor, pero lo resignifica. En su voz conviven la herida y la esperanza. Y en su mensaje final, una certeza que busca abrir el camino para otros: incluso en los contextos más difíciles, la identidad no se negocia. Se afirma, se defiende y, como en su caso, finalmente se conquista.





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