San Luis se incorpora al sistema Padrón Web de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral

La incorporación de San Luis al sistema Padrón Web de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral cubre a las 23 provincias argentinas. La herramienta permite a los contribuyentes interjurisdiccionales realizar trámites de alta, baja total o parcial de actividades y modificación de datos registrales de manera digital.

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral ha incorporado a San Luis al sistema Padrón Web , lo que cubre a las 23 provincias argentinas. La herramienta permite a los contribuyentes interjurisdiccionales realizar trámites de alta, baja total o parcial de actividades y modificación de datos registrales de manera digital.

El sistema reemplaza múltiples trámites locales por un único punto de gestión digital y tiene un nivel de seguridad de 3 o superior. Los datos informados tienen carácter de declaración jurada y quedan sujetos a verificación tanto por ARCA como por las administraciones tributarias provinciales adheridas y por la propia Comisión Arbitral. La primera vez que un contribuyente obligado ingresa al RUT debe realizar la llamada





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