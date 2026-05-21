San Lorenzo toma la leadership en el grupo D con remontón ante Santos

San Lorenzo se llevó la victoria en su partido contra Santos y terminó en primer lugar en el grupo D de la Copa Libertadores. Con este resultado, el equipo define la clasificación en el Nuevo Gasómetroy y dependerá de sí mismo para avanzar en la Sudamericana en la última fecha.

El futbolista de San Lorenzo propuso que el técnico viera cosas de afuera que no veíamos nosotros en el momento intermedio del partido. También dijo que el equipo salió decidido a cambiar la historia en el complemento y que lo fue a buscar de principio a fin en el segundo tiempo.

Tripichio hizo referencia a lo que viene y destacó la confianza del plantel de cara a la definición del grupo. San Lorenzo remontó un 0-2 ante Santos en Brasil y quedó líder del grupo D. En el segundo tiempo, el Ciclón jugó en campo rival y comenzó a generar situaciones con mayor continuidad, lo que llevó al descuento y al empate definitivo.

San Lorenzo define la clasificación en el Nuevo Gasómetroy llegará a la última fecha dependiendo de sí mismo para avanzar en la Sudamericana. El próximo compromiso será frente a Recoleta





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