San Lorenzo sufre polémica derrota ante Independiente y se prepara para los octavos de final en desventaja

El equipo de San Lorenzo perdió ante Independiente en un partido polémico, con una decisión arbitral cuestionada que dejó al Ciclón sin su delantero estrella para los octavos de final. El entrenador Gustavo Álvarez criticó la actuación del juez y el equipo se prepara para enfrentar la fase final en condición de visitante.

El delantero de San Lorenzo cayó en el área durante el encuentro ante Independiente en el Nuevo Gasómetro, pero el árbitro consideró que se simuló y le mostró la segunda tarjeta amarilla.

Este episodio ocurrió en la última fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Aunque el equipo aseguró su clasificación a los octavos de final, el Ciclón ya sabe que iniciará la fase final en condición de visitante y sin una de sus máximas figuras. La derrota dejó un sabor amargo, especialmente por la polémica decisión arbitral que privó al equipo de un posible empate en los minutos finales.

Desde los cuatro costados del Pedro Bidegain, tanto la afición como el cuerpo técnico y los suplentes reclamaron penal, pero el juez mantuvo su decisión y no concedió la pena máxima. Luego del partido, Gustavo Álvarez, entrenador de San Lorenzo, habló en conferencia de prensa y aseguró que había sido falta la que le cometieron a Cuello. Con firmeza, el técnico cuestionó la actuación arbitral: 'Con los árbitros no hablé. Vi penal en la cancha, vi penal en el vestuario.

¿Alguien vio otra cosa? Ahí tenés la respuesta'. La situación se complica para el Ciclón, que actualmente ocupa el segundo puesto en la Zona B, pero aún debe definirse su posición final.

Sin embargo, lo que sí tiene claro el equipo es que enfrentará la fase final con desventajas, tanto por la ausencia de jugadores clave como por la condición de visitante en el primer partido. La polémica decisión arbitral ha generado un debate en el fútbol argentino, donde muchos consideran que el árbitro fue demasiado severo en su interpretación del reglamento.

La frustración en el plantel de San Lorenzo es palpable, especialmente tras la cercanía del empate en los minutos finales, cuando el equipo presionó con todo pero no logró concretar. La ausencia de su delantero estrella en los octavos de final será un duro golpe para las aspiraciones del Ciclón, que buscará compensar con el esfuerzo colectivo y la entrega de todos sus jugadores.

Mientras tanto, la dirigencia del club ya analiza posibles refuerzos para la próxima temporada, con el objetivo de fortalecer el equipo y evitar situaciones similares en el futuro





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