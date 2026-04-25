San Lorenzo se Impone a Platense y Sigue Invicto en Casa

El Ciclón venció 1 a 0 a Platense en Vicente López gracias a un gol de Auzmendi, extendiendo su racha invicta como local a siete partidos y manteniendo viva la esperanza de clasificar a los octavos de final del Torneo Apertura.

San Lorenzo celebra una victoria crucial sobre Platense en un partido disputado en Vicente López, consolidando una racha impresionante bajo la dirección de Gustavo Álvarez .

El equipo azulgrana, que no conoce la derrota en sus últimos siete partidos como local, se impuso con un gol de Auzmendi, resultado que lo mantiene en la lucha por un lugar en los octavos de final del Torneo Apertura. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 de la Liga Profesional, fue un vaivén de emociones, con ambos equipos mostrando momentos de dominio.

Platense comenzó con una ofensiva prometedora, generando peligro a través de jugadas colectivas y la velocidad de sus delanteros, pero la defensa de San Lorenzo, liderada por Romaña y Montenegro, logró contener los embates iniciales. El Ciclón respondió con una propuesta más estructurada, apoyándose en el buen juego de Insaurralde, el desequilibrio de Reali y la incansable labor de Cuello.

La primera mitad estuvo marcada por oportunidades para ambos lados, con Borgogno salvando a Platense en un remate de Cuello y Auzmendi teniendo una chance que no concretó. El gol de San Lorenzo llegó tras un córner ejecutado por Reali, donde Mateo Mendía perdió la marca a Auzmendi, quien aprovechó para conectar un cabezazo imparable. A pesar de la ventaja, San Lorenzo continuó buscando ampliar el marcador, con Cuello y Reali generando peligro en el área rival.

Sin embargo, la efectividad no estuvo del lado del Ciclón en esas ocasiones. En el segundo tiempo, Platense salió con una actitud más agresiva, buscando el empate con insistencia. El equipo de Zunino se topó con un Orlando Gill en gran forma, quien se convirtió en una muralla infranqueable para los delanteros locales. A medida que avanzaba el tiempo, la intensidad de Platense disminuyó, permitiendo a San Lorenzo recuperar el control del partido.

La entrada de Matías Hernández, reemplazando a un Cuello con molestias físicas, aportó frescura y dinamismo al ataque del Ciclón, quien incluso se animó a probar desde media distancia. En los últimos minutos, Platense se volcó al ataque desesperadamente, buscando el gol del empate, pero la defensa de San Lorenzo, con Romaña como figura clave, resistió los embates y aseguró la victoria.

La derrota deja a Platense sin posibilidades de acceder a los playoffs, mientras que San Lorenzo mantiene viva la ilusión de avanzar en el torneo. La victoria no solo representa tres puntos importantes en la tabla de posiciones, sino que también confirma la solidez del equipo bajo la dirección de Gustavo Álvarez, quien en poco más de un mes ha logrado imprimir una idea de juego clara y consistente.

La racha invicta como local es un claro indicativo del buen momento que atraviesa el Ciclón, que se apoya en un juego práctico, una defensa sólida y un ataque efectivo. La actuación de jugadores como Auzmendi, Reali, Insaurralde y Romaña fue fundamental para asegurar la victoria. El partido también evidenció la importancia de la seguridad en el arco, con Orlando Gill demostrando su capacidad para contener los ataques rivales.

San Lorenzo, con esta victoria, reafirma su compromiso con el torneo y se prepara para enfrentar los próximos desafíos con la confianza de un equipo que sabe a qué juega y que está dispuesto a luchar por sus objetivos. La afición azulgrana celebra una victoria que los acerca un paso más a la clasificación y que les permite soñar con un futuro prometedor bajo la dirección de Gustavo Álvarez.

El camino hacia los octavos de final sigue abierto y San Lorenzo está decidido a recorrerlo hasta el final





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