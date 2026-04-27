San Lorenzo se ilusiona con la Copa Sudamericana y se prepara para enfrentar a Santos

El Ciclón llega entonado al duelo por la Copa Sudamericana tras vencer a Platense y ya vive la previa del partido contra el equipo brasileño, con la expectativa de medirse a Neymar.

El Club Atlético San Lorenzo de Almagro se prepara con entusiasmo para un enfrentamiento crucial en la Copa Sudamericana , impulsado por la reciente victoria frente a Platense en el torneo local.

La atmósfera copera ya se respira intensamente en el club, con los aficionados manifestando su ferviente deseo de conquistar el título. Tras el triunfo del viernes, las tribunas se llenaron de cánticos clamando por la copa, una energía que se contagió al vestuario, donde los jugadores celebraron con alegría y optimismo.

El equipo, conocido popularmente como el Ciclón, se encuentra en la cima del Grupo D de la Copa Sudamericana, compartiendo el grupo con Deportivo Cuenca, Recoleta FC y el poderoso Santos de Brasil. Con cuatro puntos acumulados gracias a una victoria y un empate, San Lorenzo busca consolidar su posición de liderazgo y dar un golpe importante en la competición. La expectativa es máxima, especialmente ante la posibilidad de medirse a Neymar, la superestrella brasileña.

Matías Reali, uno de los jugadores del plantel, expresó la ilusión que genera este encuentro: “Nosotros también estamos ilusionados, ojalá que estemos a la altura en el partido del martes ante Santos”. Reali reconoció la calidad del rival, pero enfatizó la determinación del equipo de obtener un resultado positivo para mejorar su posición en la tabla de posiciones.

Por su parte, Auzmendi, otro integrante del equipo, transmitió la mentalidad combativa del plantel: “Tenemos que ganar por nosotros, el club es más grande que cualquier jugador. Si le tenemos que meter, le vamos a meter a Neymar, ya lo hablamos con él”. Estas declaraciones reflejan la confianza y el espíritu de lucha que caracterizan al equipo, así como su respeto por el adversario, pero sin temor a enfrentarlo.

La preparación del equipo no ha estado exenta de contratiempos, ya que el campeón de la Copa Libertadores 2011 no pudo participar en la última práctica debido a una enfermedad viral, generando cierta preocupación en el cuerpo técnico. Sin embargo, se espera que esté disponible para el crucial partido del martes. La afición de San Lorenzo también se muestra entusiasmada y expectante ante la posibilidad de ver a Neymar en acción en el Nuevo Gasómetro.

Entre bromas y muestras de respeto, los hinchas expresan su apoyo incondicional al equipo y su deseo de presenciar una victoria memorable. Frases como “Es un fenómeno, lo respetamos, pero en casa papá es papá” y “Es un jugadorazo, pero yo lo voy a chiflar, voy a ver a San Lorenzo” reflejan el clima de pasión y fervor que se espera en el estadio.

El cruce internacional promete ser un espectáculo vibrante, con un San Lorenzo decidido a defender su casa y a demostrar su capacidad para competir al más alto nivel. La previa del partido está marcada por la ilusión, la expectativa y la confianza en un equipo que sueña con levantar la Copa Sudamericana. El Nuevo Gasómetro se prepara para recibir a Santos en un encuentro que seguramente será recordado por todos los aficionados del Ciclón.

La victoria ante Platense ha inyectado una dosis extra de confianza al equipo, que ahora se enfoca en superar este nuevo desafío y continuar en la senda del triunfo. La Copa Sudamericana es una oportunidad única para que San Lorenzo vuelva a brillar a nivel internacional y haga historia





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