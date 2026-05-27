San Lorenzo eliminado de la Sudamericana: cayó 1-0 ante Recoleta y se despidió del torneo

San Lorenzo perdió 1-0 ante Recoleta en el estadio Pedro Bidegain y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. El equipo de Gustavo Álvarez no supo aprovechar su condición de local y pagó caro sus errores.

San Lorenzo vivió una noche de pesadilla en el estadio Pedro Bidegain. El equipo de Gustavo Álvarez, que tenía todo a favor para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana , cayó derrotado 1-0 ante Recoleta de Paraguay.

El resultado no solo significó la eliminación del torneo, sino que además permitió que los paraguayos, que nunca habían ganado en el certamen, se quedaran con el primer puesto del grupo. La desilusión fue enorme en Boedo, donde se esperaba un triunfo que acompañara el envión anímico luego de la heroica remontada en San Pablo.

Sin embargo, el fútbol no entiende de merecimientos y San Lorenzo pagó caro sus errores. Desde el inicio, San Lorenzo mostró una vocación ofensiva abrumadora. Con un 3-3-2-2 bien ofensivo, Álvarez dispuso un doble comando entre Nahuel Barrios y Facundo Gulli, buscando desequilibrar por las bandas. Pero esa voracidad por marcar rápido dejó espacios en la defensa.

A los pocos minutos, un contragolpe letal de Recoleta encontró mal parado al Ciclón y Allan Wlk, frente a Orlando Gill, puso el 1-0. El golpe fue duro. San Lorenzo no supo reaccionar y, aunque siguió generando ocasiones, la falta de puntería se hizo evidente. Mathias De Ritis y Rodrigo Auzmendi tuvieron las más claras, pero Nelson Ferreira respondió bajo los tres palos.

En el segundo tiempo, San Lorenzo intentó con mayor desesperación. Gulli y Alexis Cuello probaron desde fuera del área, pero Ferreira se mantuvo firme. La tensión creció cuando Wilfrido Báez quedó tendido tras un choque de cabezas que obligó a su traslado en ambulancia. El incidente enfrió el partido, pero el local siguió presionando.

Álvarez movió el banco: ingresaron Matías Reali, Luciano Vietto, Gregorio Rodríguez y Diego Herazo, pero la claridad nunca llegó. Incluso en los 12 minutos de descuento, San Lorenzo no pudo romper el cerrojo paraguayo. Para colmo, en el final, Gill atajó un penal que terminó de sepultar las esperanzas. La eliminación duele por el contexto: San Lorenzo dependía de sí mismo, jugaba en casa ante un rival de menor jerarquía y venía de una remontada épica.

Pero el fútbol no perdona la falta de eficacia. Ahora, el club deberá afrontar las elecciones presidenciales en los próximos días, con la sombra de esta derrota pesando sobre el ambiente. Los silbidos de la hinchada fueron el termómetro de una noche que quedará grabada en la memoria del ciclón como una de las más amargas de los últimos tiempos





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