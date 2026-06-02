San Lorenzo define su nueva estructura deportiva: Director Deportivo y primer encuentro con el técnico

El club San Lorenzo avanza en la conformación de su nuevo gobierno, con la designación de un exjugador icónico como Director Deportivo y la inminente reunión entre las autoridades electas y el cuerpo técnico. El entrenador, con contrato hasta fin de año, espera las decisiones de la nueva conducción y prioriza un lugar para los juveniles, mientras el mercado de pases genera rumores.

El nuevo gobierno de San Lorenzo comienza a definir su estructura deportiva, con nombres clave que ya empiezan a sonar. Entre las primeras decisiones se encuentra la designación de un Director Deportivo de gran peso en la historia del club: el exdelantero y figura icónica de los años ochenta, que asumirá un rol protagónico en la gestión del fútbol profesional.

Esta figura, conocida por su paso como jugador y su vinculación con el equipo conocido como Los Camboyanos, salió a aclarar el panorama en Dsports Radio, dejando en claro que, aunque el proceso de transición avanza, aún no le corresponde al entrenador tomar contacto con las diferentes agrupaciones políticas del club. El técnico, quien tiene contrato hasta fin de año, manifestó que esperará a que la nueva conducción tome las decisiones que le correspondan, pero reconoció que el momento actual exige resolver numerosas cuestiones vinculadas a la planificación deportiva, especialmente en un contexto donde San Lorenzo no tendrá participación en Copa.

El entrenador Perazzo, por su parte, ya advirtió que pretende que se mantenga un espacio importante para los juveniles en el primer equipo. La(re)unión entre las nuevas autoridades y el cuerpo técnico está pactada para las próximas horas, lo que marcará el inicio formal de la nueva etapa. Paralelamente, la figura del nuevo presidente, Culotta, genera expectativa: él mismo admitió que su gestión será muy dura, y ya se especula sobre los nombres que integrarán su comisión directiva.

Mientras tanto, el mercado de pases se agita con rumores que incluyen a Otamendi hacia River, la situación de Villa y Dybala, y un posible ruido de limpiezas en varios planteles. En este escenario, la designación del Director Deportivo y la postura del técnico respecto a la continuidad de los juveniles son los temas centrales que definen el futuro inmediato del fútbol de San Lorenzo





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