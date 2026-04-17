San Lorenzo Busca la Victoria en Casa para Escalar en el Grupo D de la Sudamericana Frente a Deportivo Cuenca

El Ciclón de Boedo se enfrenta al equipo ecuatoriano en el Estadio Pedro Bidegain con la imperiosa necesidad de obtener los tres puntos en la segunda jornada de la Copa Sudamericana. Tras un empate en su debut, San Lorenzo aspira a escalar posiciones en un grupo liderado por Deportivo Cuenca, quien llega con una racha positiva.

San Lorenzo de Almagro se prepara para un crucial encuentro en el Estadio Pedro Bidegain este jueves 16 de abril, a partir de las 21.30 horas, cuando reciba a Deportivo Cuenca de Ecuador en el marco de la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana .

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez tiene como objetivo primordial asegurar la victoria en condición de local, un impulso vital tras el empate cosechado en su debut copero frente a un rival que, en esta ocasión, se presenta como el líder invicto del grupo. La necesidad de sumar de a tres es palpable, ya que una victoria permitiría al conjunto azulgrana acortar distancias con la cima de la tabla, en una competencia que apenas comienza pero que ya marca el camino hacia las instancias definitorias. La afición azulgrana espera ansiosa ver a su equipo desplegar un juego contundente que les permita dar un paso firme en la búsqueda de la clasificación. El árbitro designado para impartir justicia en este cotejo será el venezolano Yender Herrera, quien tendrá la responsabilidad de dirigir un partido de alta tensión. Los aficionados que no puedan asistir al estadio podrán seguir las incidencias del encuentro a través de la señal de DSports y la plataforma de streaming DGO. Además, como es habitual, la web de Olé ofrecerá un completo minuto a minuto para aquellos que deseen estar al tanto de cada detalle del partido, desde la formación inicial hasta el pitazo final, pasando por las jugadas más relevantes, los goles y las emociones que sin duda generará este enfrentamiento. El presente de San Lorenzo en el Grupo D es el de un equipo que busca consolidarse. Actualmente, el Ciclón se ubica en la tercera posición, a dos unidades de la cima, un puesto que ocupa precisamente su rival de turno, Deportivo Cuenca. Este escenario subraya la importancia del partido y la oportunidad de revertir la situación en la tabla. La campaña de Deportivo Cuenca hasta ahora ha sido de notable solidez. El conjunto ecuatoriano, bajo la batuta de Jorge Célico, ha logrado imponerse en su debut, demostrando carácter y efectividad. Esta victoria inicial los posiciona como un rival a tener en cuenta y como un firme candidato a avanzar en el torneo. La llegada de Deportivo Cuenca al Nuevo Gasómetro con el cartel de invicto y líder añade un condimento extra al duelo. Su capacidad para adaptarse a diferentes escenarios y la calidad de sus jugadores serán factores determinantes en el desarrollo del partido. San Lorenzo, por su parte, deberá exhibir su mejor versión, aquella que combina garra, orden táctico y una eficaz propuesta ofensiva. La estrategia de Gustavo Álvarez será clave para descifrar el planteamiento de Célico y neutralizar las fortaleques del equipo visitante. El historial entre ambos equipos, si bien no extenso, puede aportar datos relevantes, aunque cada partido es una historia nueva, y en esta Copa Sudamericana, la sorpresa siempre está a la vuelta de la esquina. La contundencia en ataque y la solidez defensiva serán los pilares sobre los que San Lorenzo deberá construir su camino hacia la victoria. La hinchada azulgrana, fiel a su estilo, será un factor adicional de apoyo, empujando al equipo desde las gradas en busca de un triunfo que renueve las ilusiones continentales. La Copa Sudamericana representa una oportunidad dorada para San Lorenzo de revalidar su jerarquía a nivel internacional y luchar por un título que se le ha escapado en otras ocasiones. Cada partido de la fase de grupos es una final anticipada, y este encuentro contra Deportivo Cuenca no es la excepción. La mentalidad ganadora debe impregnar cada acción del equipo, desde la preparación previa hasta la ejecución en el campo de juego. El cuerpo técnico y los jugadores son conscientes de la magnitud del desafío y de la expectativa generada por la parcialidad azulgrana. La búsqueda de la gloria continental exige un rendimiento superlativo y una entrega total en cada disputa. El equipo deberá demostrar una gran cohesión y un entendimiento profundo entre líneas para superar la propuesta de un rival que llega motivado y con un objetivo claro: mantener su racha positiva y dar un golpe en Buenos Aires. La intensidad, la concentración y la inteligencia táctica serán las armas fundamentales para que San Lorenzo pueda desplegar su juego y someter a Deportivo Cuenca. La suma de tres puntos no solo representa un avance en la tabla de posiciones, sino también un impulso anímico importantísimo para afrontar lo que resta de la fase de grupos. El Nuevo Gasómetro será testigo de un duelo estratégico donde cada detalle puede marcar la diferencia. La ambición de San Lorenzo por trascender en esta competencia continental se pondrá a prueba ante un adversario que ha demostrado su capacidad y determinación. Este partido es una página más en la historia de la Copa Sudamericana y San Lorenzo buscará escribirla con tinta de victoria





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