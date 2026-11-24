San Lorenzo confirmó que Nahuel Gallardo, Ramiro Pedroza y Branco Salinardi dejarán el club tras el vencimiento de sus contratos. La institución atribuye la salida a las maniobras del agente Patricio Lombilla.

El Club Atlético San Lorenzo de Almagro ha comunicado oficialmente que tres futbolistas de sus divisiones inferiores, Nahuel Gallardo, Ramiro Pedroza y Branco Salinardi, finalizarán su vínculo deportivo con la entidad al concluir el año 2026. La fecha exacta de su liberación como agentes libres está estipulada para el 31 de diciembre de 2026, momento en el que podrán negociar libremente con cualquier otra organización deportiva.

Conflicto con el Representante Patricio Lombilla

La institución atribuye directamente la decisión de partida a las acciones del representante Patricio Lombilla, a quien acusan de actuar de manera desleal en perjuicio de la dirigencia ciclón. Según el comunicado oficial de San Lorenzo, el agente y sus clientes transmitieron sistemáticamente su intención de abandonar la institución sin aceptar las condiciones económicas y contractuales ofrecidas para su permanencia.

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Rechazo de Propuestas Renovatorias

La Comisión Directiva del club asegura haber realizado múltiples propuestas formales para renovar los contratos de Gallardo, Pedroza y Salinardi durante el proceso de negociación. Estas ofertas fueron rechazadas tanto por los jugadores como por su representante, quien planteaba alternativas que incluían porcentajes sobre futuras transferencias o resarcimientos económicos a cambio de los derechos de formación. San Lorenzo informa que no recibió propuestas formales de otros clubes para los jóvenes Pedroza y Salinardi, lo que refuerza su postura de que el interés real era la salida incondicionada.

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Contexto de Tensiones Internas y Lautaro Montenegro

Este anuncio se produce en un contexto de alta tensión institucional, marcado por disputas salariales con el plantel profesional y la reciente salida de Lautaro Montenegro. Montenegro, quien dejó el club sin generar ingresos económicos, firmó un precontrato con el equipo Al Wahda a partir del 1 de enero de 2027. Lombilla también ha sido señalado como el responsable de gestionar esa salida, lo que ha llevado a San Lorenzo a tomar medidas cautelares ante las gestiones del agente.

Situación Deportiva y Próximos Pasos

A pesar del conflicto contractual, los futbolistas continuaron sus entrenamientos junto a sus respectivas categorías de inferiores hasta la fecha de finalización. Branco Salinardi se destaca como el único de los tres jóvenes que logró debutar en Primera División, acumulando hasta la fecha trece partidos jugados y un gol anotado. Con la llegada de 2027, estos tres jugadores se unirán a la lista de jugadores libres disponibles en el mercado internacional.