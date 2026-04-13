San Cristóbal: La Escuela Mariano Moreno retoma clases gradualmente tras el trágico ataque

La Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal se prepara para un regreso gradual a las aulas después del ataque que costó la vida a un estudiante. Se priorizarán actividades reflexivas y de apoyo emocional para facilitar el proceso de duelo y reconstrucción.

A dos semanas del trágico suceso que conmocionó a la comunidad educativa de San Cristóbal , la Escuela N°40 Mariano Moreno se prepara para un regreso gradual a las aulas, tras el ataque a balazos que resultó en la pérdida de un estudiante a manos de otro. La disposición judicial ha autorizado la reanudación de las actividades educativas a partir del miércoles, mientras continúa la investigación en curso por el crimen de Ian Cabrera. El reinicio de las clases se plantea con un enfoque en actividades reflexivas y de apoyo emocional, con el objetivo de facilitar el proceso de duelo y reconstrucción en la comunidad escolar.

La semana previa al regreso oficial estará dedicada a la preparación del establecimiento y a la organización de las actividades que marcarán esta nueva etapa. Durante los días lunes y martes, se llevará a cabo la limpieza y acondicionamiento de las diferentes áreas del edificio escolar. Paralelamente, se desarrollarán reuniones clave para la planificación del regreso. El martes, se celebrarán encuentros entre los equipos docentes de Nivel Inicial y las familias en la sede de la Delegación Regional de Educación en San Cristóbal, con el fin de establecer un diálogo abierto y preparar el terreno para el retorno de los más pequeños.

El miércoles y jueves, se programan actividades lúdicas para los niños del jardín de infantes, mientras que el viernes se llevará a cabo un encuentro general entre docentes y estudiantes en el edificio, donde se definirán las actividades educativas a corto y mediano plazo. En cuanto al Nivel Primario, se han organizado reuniones divididas por grados para los días miércoles y jueves, con la participación de docentes, equipos directivos y familias, con el propósito de crear espacios de escucha y contención. Finalmente, el viernes se concretará el retorno de los estudiantes de primaria al edificio escolar.

El Nivel Secundario, tanto en el turno noche como en el Nivel Superior, retomará las clases el miércoles, pero con un horario reducido y priorizando instancias de diálogo entre docentes y alumnos. En los días siguientes, se implementará una reincorporación gradual de los contenidos académicos, dando especial importancia a los espacios de intercambio y acompañamiento. Por su parte, el turno mañana del Nivel Secundario participará en rondas de diálogo entre docentes y estudiantes, organizadas por grupos de cursos. Estas reuniones continuarán hasta abarcar a la totalidad del alumnado.

Los docentes que liderarán estas instancias han sido elegidos por los propios estudiantes y contarán con el apoyo de facilitadores de la convivencia. El resto de las instituciones educativas de San Cristóbal, tanto de gestión pública como privada, continuarán con sus clases en los horarios habituales, complementando las actividades pedagógicas con espacios de diálogo, reflexión y acompañamiento, con el objetivo de sostener el proceso educativo en el contexto actual, marcado por este evento traumático. La prioridad es brindar apoyo a los estudiantes y a la comunidad escolar en su conjunto, buscando la recuperación y la resiliencia.





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