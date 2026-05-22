Samsung Galaxy A37 5G y Galaxy A57 5G: Nuevo diseño y funciones de IA en la fotografía y la búsqueda inteligente

Samsung ha presentado dos nuevos dispositivos móviles, el Galaxy A37 5G y el Galaxy A57 5G, con un diseño renovado y una serie de funciones de IA en la fotografía y la búsqueda inteligente. Estos teléfonos incluyen una pantalla Super AMOLED Plus de 6,7 pulgadas con resolución FHD+ (1080 x 2340) y una batería de 5.000 mAh. Además, cuentan con estabilización óptica de imagen (OIS) en la cámara principal y la capacidad de realizar capturas en 240 fps. El Galaxy A37 5G y el Galaxy A57 5G también incluyen una función de dual SIM con Nano-SIM + eSIMS, sensores de huella, giroscopio, proximidad y luz, y actualizaciones de seguridad garantizadas hasta marzo de 2032.

El Samsung incorpora funciones de IA orientadas a la fotografía y la búsqueda inteligente. Entre ellas aparece Best Face, una herramienta que selecciona automáticamente la mejor expresión de cada persona en fotos grupales, además de AI Select para realizar recortes rápidos sobre imágenes y contenidos en pantalla.

También suma tecnología Nightography para mejorar las capturas con poca luz y compatibilidad con Circle to Search, la función desarrollada junto a Google para buscar elementos directamente desde la pantalla sin cambiar de aplicación





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Samsung Galaxy A37 5G Galaxy A57 5G Nuevo Diseño Funciones De IA En La Fotografía Y La Búsqueda Pantalla Super AMOLED Plus Batería De 5.000 Mah Estabilización Óptica De Imagen (OIS) Cámara Lenta En 240 Fps Dual SIM Con Nano-SIM + Esims Sensores De Huella Giroscopio Proximidad Y Luz Actualizaciones De Seguridad Garantizadas Hast

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