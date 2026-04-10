Samar Nassar: La mujer que impulsó a Jordania al Mundial 2026

Descubre la historia de Samar Nassar, la Secretaria General de la Asociación de Fútbol de Jordania, y su papel clave en llevar al país asiático a su primera Copa del Mundo. Desde su formación en biología molecular hasta su liderazgo en la gestión deportiva, Nassar ha transformado el fútbol jordano.

Jordania se enfrentará a la Selección argentina en la fase de grupos del Mundial 2026 . Será la primera vez que el país asiático participe en este torneo, lo cual esconde una historia fascinante: el papel fundamental de una mujer que logró llevar al equipo a la Copa del Mundo tras un periodo de crecimiento constante. Samar Nassar , Secretaria General de la Asociación de Fútbol de Jordania desde hace varios años, es la clave de este éxito.

Antes de dedicarse a la gestión deportiva, Nassar se formó como licenciada en biología molecular y genética, y tuvo una destacada carrera deportiva. Nacida en 1978 en Líbano, representó a Jordania en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en la prueba de 50 metros libres. Previamente, en Sidney 2000, participó representando a Palestina, un hecho histórico al ser la primera mujer en competir por ese país. Después de su retiro de la natación, Nassar comenzó su camino en la gestión deportiva, siendo jefa de la delegación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde se involucró en la organización y en la búsqueda de patrocinadores para apoyar a los atletas. \Su llegada al fútbol marcó un antes y un después para Jordania. Bajo su liderazgo, la selección femenina Sub 17 logró clasificarse a su Mundial. En 2015, en el sitio oficial de la FIFA, expresó: Cuando las jóvenes están en la cancha, no solo patean el balón por sí mismas o por sus países, sino por todas las niñas del mundo: por el empoderamiento de la mujer y por la promoción de la igualdad de género. Agregó que el mayor reto fue lograr que la sociedad aceptara la idea de que las chicas jugaran al fútbol, ya que muchas familias se oponían. Además, construyó una relación crucial con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lo cual facilitó el acceso a programas de desarrollo. A través de estas iniciativas, Jordania mejoró su infraestructura, con obras en predios, campos de entrenamiento y el desarrollo de categorías juveniles. En una entrevista en 2021, Nassar manifestó: Tengo una amplia trayectoria de 10 años. Durante los últimos ocho me centré en el fútbol. Nuestro papel fundamental es cubrir todas las necesidades de nuestros equipos en las circunstancias adecuadas para que puedan dar lo mejor de sí en los eventos internacionales.\El fútbol masculino, también bajo su gestión, experimentó una mejora significativa después de varias eliminaciones en la Copa de Asia y en las Eliminatorias. Con la llegada de Hussein Ammouta como entrenador, el equipo alcanzó su primera final de la Copa de Asia, donde perdió 3-1 ante Qatar. Tras esa histórica participación, Jordania aseguró su lugar en el Mundial 2026. En su cuenta de LinkedIn, donde comparte los avances del fútbol jordano, Nassar escribió: 32 goles y 160 iniciativas conforman la estrategia futbolística de Jordania para la siguiente fase, con criterios medibles y un plazo claro. Estamos decididos. Este logro no solo representa un hito deportivo para Jordania, sino también un ejemplo del impacto del liderazgo femenino en el fútbol y en la sociedad en general. La dedicación y visión de Samar Nassar han sido cruciales para el desarrollo y éxito del fútbol jordano, abriendo nuevas puertas y oportunidades para el país en el ámbito deportivo internacional. El camino hacia el Mundial 2026 es un testimonio de perseverancia y trabajo en equipo, consolidando a Jordania como un rival a tener en cuenta en el escenario futbolístico mundial





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