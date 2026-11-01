Salvatore Carmando, masajista de Maradona, visita La Bombonera en Buenos Aires

Salvatore Carmando, íntimo colaborador de Maradona en Napoli, viaja a Argentina para ver a Boca Juniors en La Bombonera y honrar la memoria del astro.

Salvatore Carmando, reconocido masajista personal y figura clave en la carrera de Diego Armando Maradona durante su etapa en el Napoli italiano, ha llegado a Argentina con un objetivo personal y emocional muy definido. El especialista, quien acompañó al futbolista en los años más dorados de su carrera deportiva, expresó su profundo deseo de visitar el estadio La Bombonera en Buenos Aires. Este lugar histórico representa un punto de encuentro entre el pasado profesional de ambos y el legado futbolístico que Maradona dejó en este país sudamericano.

Carmando honra la memoria de Maradona en Buenos Aires

El italiano ha sido abierto sobre sus sentimientos respecto a esta travesía, explicando que su presencia en la capital argentina responde a un sueño pendiente de cumplir. Específicamente, Carmando buscaba asociar este viaje con una fecha significativa relacionada con el aniversario de nacimiento del astro argentino. A través de declaraciones proporcionadas al medio TN, reveló que esta era su primera vez pisando el cimiento donde el Diez escribió capítulos inolvidables de su biografía deportiva.

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Carmando enfatizó que su motivación principal era presenciar el encuentro de Boca Juniors en su fortaleza habitual. Para él, esto no es solo un acto de admiración deportiva, sino una forma de sentir la misma emoción que experimentaba junto a Maradona en el pasado. Su declaración refleja un vínculo que trasciende lo meramente profesional, tocando fibras personales y históricas profundas.

El vínculo especial con el Diez y sus secretos profesionales

Conocido por el futbolista como Sasá, Carmando desempeñó un rol fundamental en la intimidad y preparación física del Napoli entre 1984 y 1991. Su trabajo previo a cada partido consistía en una sesión de masaje de una hora de duración, un ritual esencial para mantener a Pelusa en condiciones óptimas. En su libro, titulado Le Mani su D10S, detalló características únicas del cuerpo de Maradona, describiendo sus piernas como estructuras musculares que combinaban dureza y flexibilidad de manera singular, algo que él aseguraba no haber visto en ningún otro atleta.

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Además de la técnica, Carmando reveló el uso de una crema especial elaborada con barro, una receta exclusiva que nunca compartió con terceros. Maradona solía recostarse en la camilla para relajarse mientras Carmando trabajaba en su recuperación y mantenimiento físico. Esta dedicación fue crucial para el rendimiento del jugador en la Serie A italiana.

Legado familiar y conexión con el Mundial de México 1986

La formación de Carmando como fisioterapeuta y masajista deportivo tiene raíces familiares profundas, habiendo aprendido el oficio de su padre y compartido la profesión con diez de sus catorce hermanos. Llegó al Napoli en 1974, trabajando para el club italiano durante tres décadas y media, hasta que la llegada de Maradona transformó su relación profesional en una amistad estrecha. Esta confianza llevó a Carmando a recibir una invitación especial para ser parte de la delegación argentina en el Mundial de México 1986.

Durante esa copa del mundo, Carmando no solo supervisó la preparación física de Diego, sino que también actuó como uno de los cocineros oficiales del plantel. Su rol en México fue testigo de una de las escenas más emblemáticas de la historia del fútbol. Durante el partido de cuartos de final contra Inglaterra, Carmando observó desde las gradas, ya que no se le permitió acceder al banquillo argentino, el segundo gol de Maradona.

El momento de la jugada, donde el futbolista superó a varios defensores y venció al portero Peter Shilton, dejó a Carmando conmovido. Relató que Maradona vino a celebrar justo debajo de la tribuna donde él se encontraba, compartiendo un abrazo y lágrimas. Para Carmando, ese instante confirmó que había sido testigo de la hazaña más hermosa de la historia del deporte, consolidando un recuerdo imborrable que celebra tanto el talento como la humanidad del Diez.