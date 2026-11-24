El informe del CEPA revela una caída del 5,6% en el empleo formal de Salta entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, afectando principalmente a pymes y sectores clave como la construcción.

Un informe detallado publicado por el Centro de Economía Política Argentina ( CEPA) revela que la provincia de Salta experimentó un deterioro significativo en su mercado laboral formal durante los primeros 33 meses de la administración nacional liderada por Javier Milei. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la jurisdicción norteña perdió 14.414 puestos de trabajo registrados, marcando una tendencia descendente en la estabilidad laboral de la región.

Caída generalizada del mercado laboral

La pérdida neta de empleos se tradujo en una reducción del 5,6% en la cantidad de trabajadores registrados, descendiendo de 255.905 personas a 241.491. Este recorte masivo se acompañó de una contracción paralela en el tejido empresarial, donde la cantidad de empleadores con personal registrado bajó de 9.041 a 8.357 entidades, lo que representa un descenso del 7,6%. Aunque se registró una leve recuperación mensual en agosto con 181 trabajadores más que en julio, la tendencia acumulada mantiene un saldo negativo claro.

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Sectores productivos más impactados

La contracción del empleo no fue uniforme y golpeó con mayor fuerza a las actividades centrales de la economía provincial. El sector agropecuario, que incluye agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, lideró las bajas con 5.096 empleos desaparecidos, lo que equivale a una caída porcentual del 27,8%.紧随其后 de este sector está la construcción, que perdió 5.026 puestos y registró la caída porcentual más severa del análisis con un 29,6% de reducción en su fuerza laboral.

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Desigualdad en el impacto por tamaño de empresa

El análisis desglosado por tamaño de empresa evidencia que las pequeñas y medianas empresas absorbieron la mayor parte del shock laboral. Los empleadores con hasta 500 trabajadores explicaron el 99,9% de la caída en la cantidad de unidades empleadoras y el 72,6% de la pérdida total de puestos. En este segmento, el empleo cayó un 8,6%, mientras que en las empresas con más de 500 trabajadores la reducción fue del 3%, aunque absoluta fueron 3.952 puestos perdidos.

Otros sectores y perspectivas futuras

Además de los sectores principales, el comercio mayorista y minorista perdió 1.718 trabajadores y el transporte y almacenamiento retrocedió con 1.596 empleos menos. Solo la industria manufacturera, la salud y la enseñanza mostraron incrementos marginales, aunque insuficientes para compensar las pérdidas generales. El informe concluye que el mercado formal se ha reducido estructuralmente, sin medir por sí mismo la evolución del empleo informal que podría estar enmascarando parte de la realidad económica.