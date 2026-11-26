Organizaciones salteanas marcharon bajo la lluvia exigiendo justicia por Denise Viñabal, María Celeste Osan y casos de desaparición. La cifra de muertes se duplicó en 2026.

Decenas de organizaciones feministas y familiares de víctimas se movilizaron en Salta Capital el 25 de noviembre en una marcha masiva que reclamó justicia y protección efectiva para las mujeres. Bajo una llovizna constante que acompañó el recorrido, los manifestantes denunciaron la impunidad y la falta de respuestas institucionales frente a la violencia de género. El evento reunió a cientos de personas que portaron fotos de desaparecidas y caretas con sus rostros, transformando la tristeza en un grito colectivo de resistencia.

Duplicación de femicidios en Salta durante 2026

El motor principal de la movilización fue el reciente femicidio de Denise Viñabal, de 27 años, asesinada hace una semana en Chicoana, Salta. Su caso, ocurrido en el marco de una mediación con su expareja, evidenció los riesgos letales de someter a mujeres víctimas a espacios con sus agresores. Este hecho se suma a otras muertes recientes que conmocionaron a la provincia, como la de María Celeste Osan, y refleja una crisis estadística alarmante.

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Según datos oficiales del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), en 2026 se registraron 12 femicidios en la provincia. De esta cifra, 11 están tipificados explícitamente con esa carátula legal y uno está vinculado a violencia de género. Esta cantidad duplica los seis femicidios contabilizados en el año 2025. Además, el registro incluye nueve muertes que permanecen actualmente bajo investigación judicial.

Denuncias del Observatorio Popular Feminista ÑAWI

Las cifras oficiales coinciden con las recogidas por el Observatorio Popular Feminista de Salta, conocido como ÑAWI. Desde enero hasta el 19 de noviembre de 2026, la organización relevó 19 casos de violencias extremas por razones de género. El listado comprende 16 femicidios directos, un femicidio indirecto y dos travesticidios sociales, datos que corroboran la gravedad de la situación en la región.

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Detrás de estas cifras hay historias de familias que siguen esperando respuestas y justicia. La marcha visibilizó los rostros de Norma Márquez, Jésica Gutiérrez, María Luz Herrera Leaño y Fernanda Arias, quienes representan distintas tragedias atravesadas por la desaparición, sospechas de violencia institucional y la falta de esclarecimiento de los casos. Los manifestantes exigieron que el Estado no solo registre, sino que actúe con celeridad y eficacia.

Casos de desaparición y muertes en comisarías

Norma Márquez desapareció de Misión Chaqueña en junio de 2022 a los 14 años. La investigación, que pasó por el fuero federal bajo la hipótesis de trata de personas, fue devuelta a la Justicia provincial. En octubre de 2024 se informó la reactivación de la causa, pero hasta la fecha se desconoce su paradero. Jésica Gutiérrez, de 33 años y madre de cuatro hijos, desapareció en La Caldera el 11 de septiembre de 2024. Dos años después, su familia sigue sin saber qué ocurrió y reclama una investigación más profunda.

Por su parte, María Luz Herrera Leaño, una joven jujeña de 25 años, desapareció en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, en septiembre de 2023. La principal hipótesis judicial apunta al femicidio, con su expareja y exsuegro ya imputados. En un caso particularmente grave, Fernanda Arias, mujer trans de 34 años, murió el 26 de noviembre de 2025 en la comisaría de Rosario de Lerma. Tras ser detenida por una contravención, la versión policial indica suicidio, pero familias y organizaciones denuncian condiciones de detención y la falta de imputados un año después.

Reclamo institucional por la dirección del OVcM

El cierre de la marcha se realizó frente al edificio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, donde se reiteró el pedido por la designación de Irene Cari como representante de las organizaciones sociales. A pesar de las insistentes solicitudes y de que han transcurrido seis años desde que debía concretarse su incorporación, Irene Cari no ha asumido formalmente como directora del organismo. Los presentes consideran que esta falta de representación debilita la respuesta institucional.

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El testimonio de la tía de Jésica Gutiérrez emocionales a los asistentes. Entre lágrimas, pidió la recuperación de su sobrina, destacando el sufrimiento de una familia que no encuentra respuesta oficial. "Hoy quiero reclamar a mi niña. Hace dos años que no la tengo", dijo, añadiendo que el paso del tiempo hace que las causas pierdan impulso mientras el dolor familiar permanece intacto. La movilización dejó claro que la exigencia de "harta" es también un llamado a la acción concreta del Estado salteano.