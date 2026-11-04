Salta detecta falla crítica en seguimiento de tratamiento de adicciones

Informe de Ciudadana Comunicación revela que Salta no registra seguimiento post-alerta en consumos, con solo 1,42% de familias con alcohol y 1,91% con drogas registradas en tratamiento.

El Estado de la provincia de Salta ha identificado una falla sistémica grave en su capacidad para monitorear a las personas tras la detección inicial de consumos problemáticos. La agencia Ciudadana Comunicación, a través de un nuevo informe, concluye que si bien existen equipos de atención y mecanismos de intervención ante crisis, falta un sistema integrado que permita rastrear el recorrido del paciente desde la alerta hasta el tratamiento completo.

Deficiencias en la derivación a tratamiento

Los datos del relevamiento de 2026 muestran una brecha significativa entre los casos identificados y los que reciben seguimiento formal. En la segunda ronda de detección, se registraron 2.881 familias con abuso de alcohol, pero solo 41 tenían un tratamiento consignado, lo que representa apenas el 1,42%. Este porcentaje refleja la incapacidad provincial para verificar sistemáticamente si las derivaciones se concretan o si los tratamientos continúan, aunque algunas personas puedan recibir asistencia por otras vías no registradas.

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La situación es comparable en el ámbito de las drogas ilegales. De las 1.887 familias identificadas con este tipo de abuso, solo 36 contaban con información de tratamiento, equivalente al 1,91%. Las cifras indican que los registros actuales no son suficientes para medir el impacto real de las políticas públicas, ya que carecen de una herramienta común para evaluar los resultados de manera unificada.

Desigualdad territorial en la cobertura sanitaria

El diagnóstico interinstitucional de la Coordinación Interministerial de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos (CIPAC) para 2025-2026 evidencia que la cobertura de Atención Primaria de la Salud (APS) presenta fuertes diferencias geográficas. En el primer semestre de 2026, los agentes sanitarios alcanzaron a 577.072 personas, lo que equivale al 42,5% de la población provincial total.

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No obstante, la distribución de este acceso es desbalanceada. En la ciudad de Salta, donde reside el 42% de la población, la cobertura de APS apenas alcanzó el 9,9%. En contraste, las zonas rurales mostraron porcentajes muy superiores, con el 65,2% en el sur, el 66,2% en el norte y el 69,2% en el oeste. Esta disparidad dificulta la lectura precisa de la demanda real, ya que una menor cantidad de casos detectados puede reflejar menor capacidad de identificación en las ciudades.

Respuesta centrada en la crisis

El informe advierte que los consumos problemáticos suelen volverse visibles principalmente durante emergencias o visitas a guardias hospitalarias. En el Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone, los casos relacionados con consumos representaron el 9,9% de las consultas de guardia en 2025, frente a un 1,5% en consultas externas. Esta tendencia sugiere que el sistema actual reacciona ante el colapso más que prevenir la dependencia.

El Servicio de Psicología del 911 intervino en 2.836 situaciones de salud mental y consumo entre julio de 2025 y junio de 2026. Cerca del 20% de estas intervenciones, unas 567 situaciones, terminaron con una derivación rechazada o con la no concurrencia al turno. Para estos casos, los registros no permiten conocer si hubo atención posterior ni las razones de la interrupción del proceso.

Necesidad de articulación interinstitucional

La fragmentación del problema excede el ámbito estrictamente sanitario y requiere la incorporación formal de las áreas de Educación, Desarrollo Social y Seguridad. Las escuelas pueden detectar señales tempranas, mientras que factores socioeconómicos como el transporte, la vivienda o los horarios laborales actúan como barreras para sostener la atención. Además, el manual policial data de 2008 y no ha sido actualizado tras un dictamen jurídico de 2025.

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La propuesta de la CIPAC apunta a cambiar la evaluación de la política pública, dejando de contar solo intervenciones para seguir las trayectorias completas de los pacientes. Esto implica unificar criterios de registro, mejorar la cobertura territorial y proteger los datos personales, garantizando que la capacidad de los siete dispositivos existentes responda a la demanda real sin dejar casos en el camino.