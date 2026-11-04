Salta critica subsidios de transporte a Buenos Aires ante deuda con SAETA

Gustavo Sáenz cuestiona la asignación de 40 mil millones de pesos para el AMBA mientras Salta enfrenta crisis por deudas con SAETA y recortes en servicios.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reactivó el debate sobre la distribución federal de fondos públicos al denunciar públicamente la desigualdad en el acceso a los subsidios para el transporte. Esta crítica se produjo en un contexto de alta tensión laboral, marcado por una disputa financiera entre empresarios locales y la empresa de transporte SAETA. La falta de liquidez ha generado amenazas concretas de paralización y reducción drástica de frecuencias en el área metropolitana de Buenos Aires.

Distribución de subsidios y tensión política

La decisión del Gobierno nacional de incrementar en casi 40 mil millones de pesos el subsidio otorgado a las transportistas del Área Metropolitana Bonaerense (AMBA) fue el detonante de la reacción oficialista provincial. Sáenz argumentó que esta medida contradice el discurso oficial sobre la escasez de recursos, al evidenciar que existen fondos suficientes pero que no se reparten de manera equitativa entre las regiones del país. El mandatario señaló que la Nación cede ante la presión de los operadores en la capital mientras posterga a las provincias del interior.

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Crisis de pagos y riesgo de paralización

En Salta, el sector transporte atraviesa una crisis profunda originada por la eliminación nacional de los subsidios en todas las provincias, excepto en el AMBA. La deuda acumulada con los subcontratistas ha llevado a los voceros del gremio a anunciar una reducción inmediata de los servicios, pasando de un 50 por ciento a un 15 por ciento de la capacidad habitual. Aunque un compromiso de pago parcial realizado ayer frenó temporalmente la medida de fuerza, los actores del sector advirtieron que cualquier incumplimiento futuro resultará en una paralización total sin previo aviso.

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Esfuerzo presupuestario provincial vs central

Sáenz destacó que su provincia realiza un enorme esfuerzo presupuestario con recursos propios para sostener un servicio que mantiene tarifas de las más accesibles entre las capitales federales. El gobernador rechazó la idea de que Salta esté solicitando privilegios o trato especial, enmarcando su reclamo en derechos constitucionales y en la búsqueda de una distribución justa de los recursos estatales. Afiró que el federalismo no debe limitarse a discursos, sino demostrarse con hechos concretos que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

Impacto económico y proyecciones futuras

La situación actual expone la vulnerabilidad de la economía provincial ante la retirada de aportes centrales, obligando a las administraciones locales a asumir costos que tradicionalmente cubría la nación. Para los residentes del área metropolitana, la posibilidad de una reducción del 85 por ciento en la frecuencia de los autobuses representa un riesgo significativo para la movilidad diaria y el acceso al empleo. Las próximas horas serán determinantes para definir si se concreta la paralización total o si las negociaciones logran restablecer la normalidad operativa sin colapsar el servicio.