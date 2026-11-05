Salta consolida nueve femicidios registrados en 2026 con nueva imputación

La fiscalía imputa al hijo de la víctima de 84 años en Salta. Este caso eleva el total de femicidios confirmados durante el 2026 a nueve, según el Ministerio Público.

La Unidad Fiscal de Femicidios de Salta ha imputado judicialmente a un hombre de 42 años, acusado del asesinato de su madre, una mujer de 84 años, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en el macrocentro de la ciudad el mes pasado. La jueza Claudia Puertas ordenó su prisión preventiva, un fallo que actualiza el balance oficial de violencia letal contra las mujeres en la provincia para el año 2026, el cual ascende a nueve femicidios y un caso clasificado como femicidio vinculado.

Actualización del Recuento Oficial de Femicidios

El conteo definitivo de 2026 se fundamenta en la integración de datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) y de la Oficina de Género del Poder Judicial, sumado a la información difundida recientemente por el Ministerio Público Fiscal. Esta metodología busca consolidar cifras precisas que reflejen la realidad de la violencia de género, diferenciando entre muertes violentas genéricas y aquellas con identidad de femicidio reconocida legalmente.

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Organizaciones civiles como el Observatorio Popular Feminista Ñawi amplían este monitoreo oficial, ya que incorporan categorías adicionales como los transfemicidios sociales y casos que inicialmente figuran como muertes violentas no identificadas. Su enfoque incluye aquellas situaciones donde la violencia de género persiste en las sombras de la estadística estatal, garantizando una visión más integral del problema estructural.

Detalles Cronológicos de las Víctimas Identificadas

La serie de crímenes registrada inicia con el asesinato de María Griselda Olarte, de 44 años, quien fue asesinada con un arma blanca en su domicilio de Salta el 8 de febrero. Su expareja, el sargento primero retirado de la Policía Federal Alfredo Lara, está detenido y acusado de homicidio calificado por relación de pareja y violencia de género bajo la investigación del Juzgado de Garantías 8.

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Semanas después, el 17 de febrero, Natalia Cruz, de 37 años, fue asesinada en el barrio Luz y Fuerza de Campo Quijano, Rosario de Lerma. Daniel Orlando Serapio, su expareja, permaneció fugado durante varios días antes de ser capturado y sujeto a prisión preventiva. El Juzgado de Garantías N° 1 junto a la UFEM dirige las averiguaciones de este caso particular.

Evolución de la Investigación en Casos Múltiples

El 16 de marzo, Vanesa Guadalupe García, de 41 años, fue encontrada sin vida en su casa del barrio San Calixto debido a asfixia mecánica. En el mismo lugar se halló muerto su pareja, Aníbal Palacios, de 51 años, lo que lleva a la investigación hacia una hipótesis de femicidio seguido del suicidio del agresor, con intervención temprana de la UFEM.

El 26 de mayo, un efectivo policial atacó a su expareja y a su padre, Ángel Guantay, en Salta. Guantay falleció por las heridas, mientras el agresor también murió, evitando un juicio. Este caso se registra como femicidio vinculado, figura que abarca a quienes mueren interponiéndose en la violencia o como familiares del sujeto agredido para infligir daño psicológico máximo.

Casos Recientes y Medidas Prisionales

El 12 de julio, Lorena Elizabeth Argota, de 36 años, murió en Colonia Santa Rosa, Orán, tras ser herida con arma de fuego. Su pareja de 32 años, quien la trasladó hospitalariamente sin éxito, se encuentra en prisión preventiva bajo la investigación del Juzgado de Garantías Nº 2 de Orán por la hemorragia interna fatal.

El 24 de julio, Viviana Rústica Vilte, conocida como Quica, de 55 años, fue asesinada con arma blanca en Rosario de Lerma. Se imputó a un hombre por homicidio triplemente calificado, considerando relación de pareja, ensañamiento y violencia de género en el marco de la causa.

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El 23 de agosto, Cintia Díaz Orellana, de 20 años, murió en Metán tras ser golpeada por su pareja, Gastón Ramírez, de 26 años. Ramírez está detenido en la Fiscalía Penal Nº 1 de Metán. Cintia dejaba un hijo de cuatro años, evidenciando el impacto generacional de estos crímenes letales en las comunidades vulnerables.

Nuevo Caso y Resolución Judicial

El 19 de octubre, la mujer de 84 años fue hallada en la avenida Entre Ríos. Inicialmente investigada como muerte violenta, la fiscalía imputó a su hijo por homicidio calificado con alevosía y violencia de género. El auxiliar fiscal Ignacio Carrizo Agüero solicitó la medida cautelar, aprobada por la jueza Puertas en la audiencia de formalización.

Impacto en el Sistema de Justicia Provincial

Estos casos reflejan la labor intensiva de las unidades especializadas como la UFEM y los juzgados de garantías en todo el territorio salteño. La coordinación entre la fiscalía y los órganos judiciales busca asegurar que la prisión preventiva se aplique rigurosamente a los imputados, priorizando la protección de la vida y la prevención de nuevas agresiones.

La clasificación de femicidio vinculado destaca la complejidad del fenómeno, que no solo afecta a las mujeres directamente, sino a su red de contención familiar y social. Reconocer estas muertes como parte de la violencia de género es crucial para ajustar las políticas públicas de prevención y respuesta institucional en la región norte del país.