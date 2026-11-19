El gobierno de Gustavo Sáenz define prioridades del Presupuesto 2027 en Salta con intendentes y legisladores, mientras las transferencias nacionales caen drásticamente.

La administración provincial de Salta, liderada por el gobernador Gustavo Sáenz, finalizó la serie de seis reuniones regionales que reunieron a intendentes y legisladores de los veintitrés departamentos para establecer las prioridades del Presupuesto 2027. El proyecto normativo será presentado ante la Legislatura provincial durante los primeros días de diciembre, en un contexto marcado por el crecimiento de las demandas territoriales y la fuerte limitación financiera impuesta por el ajuste fiscal nacional.

Estrategia fiscal y dependencia del fondo federal

El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, cerró el ciclo de encuentros con representantes de Anta, Iruya, Santa Victoria y Los Andes, donde participaron doce intendentes, seis diputados y cuatro senadores. Las autoridades provinciales reconocieron que la capacidad de respuesta está condicionada por la restricción del presupuesto nacional, un parámetro esencial del cual depende la financiamiento provincial.

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Esta situación expone los límites estructurales de la planificación económica en Salta. Aunque la provincia puede definir sus propias prioridades de gasto, la ejecución de estos planes depende críticamente de los recursos que fluyan desde la Casa Rosada para obras y programas específicos, especialmente en un año electoral con disputas políticas intensas.

Deterioro de las transferencias nacionales a Salta

El ministro de Economía de la provincia, Roberto Dib Ashur, afirmó que Salta cerrará siete ejercicios consecutivos con equilibrio fiscal y una reducción de la deuda pública. Sin embargo, el ministro también admitió que este equilibrio contable no resuelve la brecha crecente entre las necesidades del interior provincial y los recursos económicos realmente disponibles para atenderlas.

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Los datos del informe Politikon Chaco ilustran la gravedad del escenario. En octubre de 2026, Salta recibió solo 663 millones de pesos en transferencias no automáticas, lo que representa apenas el 0,7% del total distribuido entre todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este monto implica una caída real interanual del 80,8%, equivalente a 446 pesos por habitante.

La tendencia a la baja se consolida en el mediano plazo. Entre enero y octubre de este año, las transferencias no automáticas a las jurisdicciones nacionales sumaron 1,05 billones de pesos, con una caída real del 61,1% respecto al mismo período de 2025. Al comparar con los primeros diez meses de 2023, Salta registró una retracción real del 83% por esta vía de financiamiento específico.

Paralización de obras y presión sobre cuentas locales

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) constituyen otro componente clave que está dejando vacíos financieros importantes. Salta acumuló 18.000 millones de pesos por ese concepto entre enero y octubre, pero durante el mes de octubre no se pagaron ATN a ninguna provincia del país.

A nivel macroeconómico, el fondo recaudó 1,2 billones de pesos en los primeros diez meses del año, pero solo distribuyó el 18% de ese total. Esto significa que 840.482 millones de pesos permanecían sin repartir. La caída en transferencias no automáticas, que incluyen fondos para obras y programas, refleja una contracción decisiva para sostener proyectos de infraestructura local.

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La paralización de obras federales y el traspaso de responsabilidades hacia las provincias agregan una presión adicional sobre las cuentas salteñas. Rutas, infraestructura y proyectos que antes dependían del financiamiento federal ahora deben renegociarse, esperar recursos imprevisibles o quedar sujetos a la limitada capacidad de inversión provincial.

Posiciones territoriales y tensiones presupuestarias

Los representantes del interior valoraron el contacto directo con los ministerios provinciales. Marcelo Moisés, intendente de Apolinario Saravia, destacó la posibilidad de discutir prioridades y anticipar dificultades financieras municipales. Por su parte, José Yugra de Nazareno afirmó que la articulación con el Ejecutivo permite presentar necesidades comunitarias pese a los recursos limitados.

Arnaldo Altamirano, diputado provincial por Santa Victoria, resaltó la urgencia de obras en zonas alejadas afectadas por dificultades climáticas. Betina Navarro, senadora provincial por Anta, remarcó que la provincia asumió compromisos correspondientes a la Nación. Navarro afirmó que es fundamental distinguir si una obra corresponde al ámbito nacional o provincial.

Este planteo expone la tensión central del presupuesto próximo: sostener obras con recursos provinciales ofrece respuestas concretas, pero obliga a elegir entre nuevas inversiones, mantenimiento de infraestructura y otras obligaciones del Estado. El desafío para Sáenz será sostener el equilibrio fiscal sin generar nuevas postergaciones para el interior.