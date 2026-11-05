Salta Avanza en Legislación Contra Estafas Digitales con Alertas y Educación

El Senado de Salta evalúa dos proyectos para combatir ciberfraudes. Se buscan alertas tempranas, educación escolar y asistencia jurídica ante el aumento de estafas virtuales.

La proliferación de estafas virtuales ha impulsado una discusión legislativa clave en Salta con el objetivo de otorgar respaldo legal a las tareas de prevención e investigación que ya realizan la Policía y la administración de justicia. El Senado provincial avanzó este miércoles en el tratamiento de dos proyectos legislativos fundamentales. Estas iniciativas apuntan a establecer un sistema de alertas tempranas, incorporar contenidos educativos en las escuelas y ofrecer asistencia directa a quienes sufren fraudes digitales. La medida busca estructurar una respuesta integral ante la creciente sofisticación de los ciberdelitos en la región.

Estadísticas de Ciberfraudes y Sufisticación Digital

La fiscal penal especializada en ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, aportó datos que dimensionan la gravedad de la problemática en la provincia. Desde fines de 2022, se reciben entre ocho y nueve denuncias diarias por ciberfraudes. Este promedio equivale a un ritmo estimado de entre 2.900 y 3.300 denuncias al año, aunque no constituye un total anual oficial consolidado. La experta señaló que, aunque la base del engaño sigue siendo el clásico cuento del tío, ahora es más sofisticada debido al uso de plataformas y redes sociales.

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Cornejo advirtió que la inteligencia artificial también se utiliza para crear videos promocionales que venden inversiones falsas. Estas herramientas engañan a personas que buscan mejorar sus ingresos mediante oportunidades engañosas. La funcionaria afirmó que con un celular y conexión a Internet se puede estafar fácilmente a la gente. Sostuvo que muchas maniobras no requieren conocimientos informáticos avanzados, sino que apelan a la manipulación psicológica. Los delincuentes utilizan mensajes, llamadas, falsas promociones y suplantación de identidad para cometer estos actos.

Propuestas Legislativas y Marco Jurídico

El debate parlamentario reúne dos iniciativas principales para enfrentar esta crisis. Una de ellas tiene autoría del senador Luciano Elvira. Este proyecto propone crear el Programa Provincial de Prevención, Concientización y Protección contra Estafas Digitales y Fraudes Electrónicos. Entre sus herramientas figuran una línea gratuita para denuncias urgentes y alertas públicas sobre nuevas modalidades delictivas. También incluye mecanismos de colaboración con plataformas digitales y entidades financieras para frenar transferencias fraudulentas a tiempo.

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El legislador Luciano Elvira planteó la necesidad de articular las acciones de las fuerzas de seguridad, el gobierno provincial y el Poder Judicial. La segunda iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Esta propuesta establece un marco integral de prevención frente a estafas telefónicas y virtuales. Dispone la incorporación obligatoria de contenidos sobre uso responsable de tecnologías en la currícula escolar. Además, ordena la creación de un registro estadístico periódico para seguir la evolución de estas modalidades delictivas.

Coordinación Interinstitucional y Desafíos Territoriales

Durante la reunión de la Comisión de Legislación General, la fiscal Cornejo propuso avanzar hacia una agencia provincial de protección digital. Esta entidad funcionaría las 24 horas con orientación humana y en articulación con Defensa del Consumidor. Consideró necesario involucrar a empresas del sector financiero y tecnológico. En particular, señaló la importancia de coordinar acciones con las más de 400 empresas que integran la Cámara Argentina Fintech. También mencionó la necesidad de trabajar con bancos y operadores de criptoactivos.

La dimensión territorial de las investigaciones agrega otra dificultad significativa. Según Cornejo, el 98% de las investigaciones originadas en Salta se ejecutan desde otras provincias. Principalmente, los delitos provienen de Córdoba, Buenos Aires y Mendoza. La funcionaria describió maniobras realizadas desde establecimientos penitenciarios de esos distritos. Diferenció las estafas basadas en ingeniería social de los delitos informáticos de mayor complejidad. Las primeras explotan la confianza mediante redes sociales, mientras que las segundas involucran programas maliciosos y conversión de fondos en criptoactivos.