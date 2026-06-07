¿Saldrá la economía argentina del letargo en los próximos meses?

La economía argentina podría experimentar un repunte en los próximos meses, según analistas, debido a la baja esperada de la inflación y la recuperación del salario real y del crédito. Sin embargo, faltaría un paso más: despejar los vencimientos de deuda de 2027.

La economía argentina podría experimentar un repunte en los próximos meses, según analistas, debido a la baja esperada de la inflación y la recuperación del salario real y del crédito .

Sin embargo, faltaría un paso más: despejar los vencimientos de deuda de 2027. Excluyendo el sector primario, la actividad económica estaba en marzo de este año en un nivel levemente inferior al de febrero de 2025. Desde ese mes, la economía alterna bajas con subas, incluido un fuerte repunte en marzo.

La pregunta del millón es si el resto de la economía comenzará a despegar, especialmente en sectores no primarios como la construcción, el comercio y la industria, que son los mayores generadores de empleo. Existen algunos indicios que sugieren que podríamos estar frente a un quiebre de tendencia, iniciando un ciclo de expansión, aunque muy limitado, y lleno de incertidumbre.

En primer lugar, parte de la desaceleración de la actividad se dio por la persistencia de tasas de interés muy elevadas y volátiles durante varios meses a partir de abril de 2025. El crédito bancario en pesos, que venía expandiéndose fuertemente, pasó a contraerse ajustado por inflación. Con un mercado laboral en dificultades y tasas elevadas, los créditos en mora subieron fuertemente, del 2,7% a inicios de 2025 al 11,5% en marzo en el caso de las familias.

El Gobierno tomó nota y bajó y estabilizó las tasas de interés a partir de fines de febrero. Hace más de tres meses que las tasas de depósitos están por debajo de la inflación esperada, un signo de que la política monetaria es expansiva. Mientras tanto, el crédito en dólares solo interrumpió su expansión alrededor de las elecciones de 2025, pero crece fuertemente desde enero de este año.

Es decir, si bien es difícil esperar un fuerte crecimiento del crédito en los meses siguientes, dado que los depósitos en pesos se expanden muy lentamente, sí es posible esperar un ciclo crediticio moderado, un leve viento a favor que contrasta con el fuerte viento en contra que llevó a parte de la economía a pararse. En segundo lugar, parte de la desaceleración del consumo y de la economía se debió a la fuerte caída del salario real que ocasionó la suba inesperada de la inflación.

En el sector privado registrado el salario perdió contra la inflación todos los meses desde septiembre hasta marzo, un total de 4,5% en forma acumulada. En el sector público la caída fue similar en ese período, pero acumula una reducción del 18,2% desde noviembre de 2023, y un 36,7% en el caso de los trabajadores del sector público nacional y un 10,5% en el caso de los trabajadores provinciales.

La caída del salario real desde septiembre se debe en parte a la aceleración de la inflación que experimentó la economía desde el mínimo de 1,5% de mayo de 2025. La inflación mensual subió al 1,95% en promedio en el tercer trimestre, al 2,55% promedio en el cuarto trimestre y escaló al 3,05% en promedio en el primer trimestre de este año. Pero lo más importante es que esta aceleración fue una sorpresa, que se fue acrecentando con el tiempo.

El desvío mensual promedio entre la inflación reportada por el Indec y la esperada por los 46 analistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) fue del 0,19% en el tercer trimestre de 2025, 0,57% en el cuarto, y 0,85% en el primer trimestre de 2026





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