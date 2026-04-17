Salarios Pierden Poder Adquisitivo por Cuarto Mes Consecutivo: Solo el Sector Informal Supera a la Inflación

El Índice de Salarios creció 2,4% en febrero, pero la inflación del 2,9% marca el cuarto mes consecutivo de pérdida de poder adquisitivo. El sector privado no registrado es el único que supera al IPC, mientras que el sector formal (público y privado) sigue en caída real.

El Índice de Salarios , según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ), experimentó un crecimiento del 2,4% durante el mes de febrero. Sin embargo, este incremento se ubicó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo período, que registró un 2,9%. Esta tendencia no es nueva, ya que en enero pasado se observó una dinámica similar, con un aumento salarial del 2,5% frente a una inflación del 2,9%.

La consecuencia directa de esta brecha persistente es que el poder adquisitivo de los salarios sigue erosionándose, acumulando cuatro meses consecutivos de pérdida. La última vez que los ingresos salariales lograron superar el avance de la inflación fue en octubre de 2025, mes en el que la inflación fue del 2,3% y el índice de salarios creció un 2,5%. El desglose sectorial del informe del Indec revela que, en febrero, únicamente el sector privado no registrado logró mantener un rendimiento superior a la inflación. Este segmento informal de la economía vio sus salarios aumentar un 4,6%, superando el IPC en 1,7 puntos porcentuales. Este desempeño favorable en el sector informal fue un factor clave para impulsar el promedio general de variación salarial del mes. En contraste, el sector registrado, que engloba tanto a empleados públicos como privados, continúa mostrando debilidad y registra su sexto mes consecutivo de caída real. En febrero, este sector en su conjunto solo logró un aumento del 1,8%. Dentro del sector registrado, el empleo privado formal experimentó una suba del 1,6%, quedando 1,3 puntos porcentuales por debajo de la inflación. Por su parte, el sector público formal registró un incremento del 2,3%, que resultó 0,6 puntos porcentuales inferior a la tasa de inflación. Al analizar las variaciones interanuales, se observan panoramas dispares. El sector privado registrado mostró un crecimiento del 27,6% en los últimos doce meses. El sector público registrado, por su parte, escaló un 27,4%. El sector privado no registrado, es decir, aquellos trabajadores sin relación de dependencia formal, experimentó un alza significativamente mayor, alcanzando un 75,1%. En el transcurso de los últimos doce meses, considerando el período de marzo de 2025 a febrero de 2026, el sector privado registrado solo superó el promedio salarial total en dos ocasiones: en noviembre de 2025 (2,1% frente a un promedio del 1,8%) y en diciembre del mismo año (2,5% contra un promedio del 1,6%). Finalmente, el informe del Indec detalla una variación interanual para el Índice de Salarios del 35,8%, y en lo que respecta al primer bimestre del año en curso, se acumula una suba del 5%





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