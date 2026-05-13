Salarios en Argentina: Baja tendencia desde octubre de 2025

El Mes a Mes indica una baja en el salario pretendido desde octubre de 2025. Posiciones como supervisor o jefe, gastronomía y de ingeniería en petróleo y petroquímica se encuentran en los sectores y posiciones con remuneraciones más altas.

El salario pretendido por los argentinos muestra una tendencia a la baja desde octubre de 2025, según el último Reporte del Mercado Laboral de Bumeran.

En el mismo, se indica que en octubre del año pasado, la remuneración promediada descendió hasta los $1.796.426, mientras que en diciembre se profundizó la retracción con -3,71% y descendió hasta $1.731.592, moviéndose cinco puntos por debajo de la inflación registrada por el Indec en el mes anterior. En cambio, en febrero se registró una importante recuperación del 3,33%.

En cuanto a los puestos más afectados, el sueldo promedio para los puestos de supervisor o jefe fue de 2.407.033 pesos por mes, indicando una caída del 7,30% intermensual. En cuanto al género, en abril se registró una brecha salarial según el género de casi 10%: alcanzó el 9,37% a favor de los varones





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Segundo Mes Del Año Encuentro De Nótese Salario Pretendido Promedio Descuento Salarial Brecha Salarial Según El Género

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