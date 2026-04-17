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Salarios: Crecimiento Divergente en Febrero y Recomposición Interanual

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Salarios: Crecimiento Divergente en Febrero y Recomposición Interanual
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📆4/17/2026 8:11 PM
📰Cronistacom
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El INDEC informa un aumento salarial promedio del 2,4% mensual en febrero, con una recomposición interanual del 35,8%. El sector privado no registrado lidera el alza con un 4,6% mensual, mientras que el sector público registrado y el estatal muestran crecimientos más moderados. Se evidencian notables asimetrías entre trabajadores formales e informales, y dentro del sector público.

En febrero, los salarios experimentaron un crecimiento promedio del 2,4% mensual, según las estadísticas del INDEC . Acumulando un 5% en el primer bimestre del año, los ingresos de los trabajadores mostraron una recomposición del 35,8% en comparación interanual. Esta situación reaviva el debate sobre la distribución de ingresos y su capacidad de seguir el ritmo de la inflación.

El análisis detallado revela una notable heterogeneidad en la evolución salarial de febrero, con una marcada diferencia según la modalidad de contratación y el tipo de empleador. El sector privado no registrado se erigió como el principal impulsor del aumento salarial, registrando un incremento del 4,6% mensual. En contraste, los empleados del sector privado registrado, tradicionalmente un pilar de estabilidad, mostraron un crecimiento más moderado del 1,6%. Los trabajadores del sector público se situaron en un punto intermedio con una mejora del 2,3%.

La disparidad se acentúa al observar la tendencia interanual. Mientras el índice general de salarios avanzó un 35,8%, los trabajadores informales experimentaron un ajuste del 75,1%, lo que indica una significativa recomposición en los estratos más bajos de la pirámide laboral. Los trabajadores formales, tanto del sector privado como del público, registraron incrementos cercanos al 27% (27,6% y 27,4% respectivamente), quedando considerablemente rezagados respecto a la dinámica de los informales.

Dentro de la administración pública, se observan también asimetrías significativas. Los salarios de los empleados públicos provinciales crecieron un 2,9% mensual en febrero, permitiendo un mayor margen de actualización. Por otro lado, los sueldos del sector público nacional avanzaron a un ritmo mucho menor, apenas del 0,6% mensual, acumulando un modesto 2,7% en los primeros dos meses del año, reflejando las políticas de austeridad a nivel federal.

Estas cifras subrayan la persistente fragmentación del mercado laboral argentino y su impacto directo en el poder adquisitivo. Mientras el sector informal tracciona las medias salariales hacia arriba, los asalariados formales y los empleados estatales nacionales negocian acuerdos paritarios con incrementos más limitados. La capacidad de compra de los trabajadores se ve, por tanto, fuertemente influenciada por su pertenencia a un segmento específico del mercado laboral.

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Salarios INDEC Inflación Mercado Laboral Sector Privado No Registrado

 

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