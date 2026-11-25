El Índice de Presión sobre el Presupuesto Familiar alcanzó 108 en septiembre, confirmando la caída del consumo. Los trabajadores públicos e inquilinos sufren la mayor erosión de sus ingresos frente a la inflación.

El poder adquisitivo de los salarios en Argentina registró su segundo peor desempeño desde que asumió el gobierno de Javier Milei durante el mes de septiembre. Esta contracción afecta desproporcionadamente a dos sectores específicos: los inquilinos y los empleados del sector público, quienes enfrentan una presión financiera creciente que erosiona rápidamente sus ingresos.

Caída del poder adquisitivo en septiembre

El dato confirma que el consumo no repunta y valida la tesis de una economía que avanza y retrocede como un serrucho, tal como lo describe la consultora platense Eunomía. El informe elaborado bajo la dirección del politólogo Juan Vallejos señala que la canasta general de precios subió un 2,32 por ciento, mientras que el salario registrado lo hizo apenas un 1,90 por ciento según los datos del INDEC. Este movimiento eliminó el leve alivio que habían experimentado los hogares en el mes de agosto.

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Evolución del Índice de Presión Familiar

Eunomía desarrolló una medición propia llamada Índice de Presión sobre el Presupuesto Familiar (IPPF) para captar movimientos que escapan a la canasta tradicional de bienes y servicios del IPC. La razón es que el INDEC sigue utilizando una canasta de referencia de 2004, lo que deja brechas en la medición de la inflación real. En la última medición correspondiente a septiembre, el índice superó los 108 puntos.

Esta cifra representa una caída significativa en la capacidad de compra de un 5,37 puntos desde enero de este año. El valor de 100 equivale a la relación de enero de 2024, momento en que la devaluación inicial del gobierno pulverizó el poder de compra de los sectores con ingresos fijos. Un valor por encima de 100 indica que los gastos pesan más sobre el ingreso que en ese mes base.

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Sector inquilino y empleados estatales bajo presión

Los hogares inquilinos enfrentan una situación crítica con una presión sobre los ingresos familiares que se ubica en 134 puntos, apenas un punto por debajo del momento crítico de la serie, que alcanzó 135 en julio pasado. Como demuestran los números, estos hogares necesitarían una recomposición de sus haberes de al menos un tercio para estar cerca de cubrir sus gastos básicos.

En la última medición de septiembre, los índices fueron de 108 para la media de salarios registrados, 107 para el sector privado y 110 para el sector público. Esos puntos de diferencia muestran el mayor castigo sufrido por los trabajadores estatales, cuyas remuneraciones no lograron acompañar el aumento de los costos esenciales.

Impacto en el consumo y próximos pasos

El trabajo incorpora como dato de contexto la evolución de las ventas minoristas según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que cayeron un 0,3 por ciento interanual en septiembre y descendieron un 1,6 por ciento en octubre. Los investigadores señalan que los datos son coherentes entre sí, aunque no establecen una relación lineal entre el mayor incidencia de gastos fijos y el estancamiento del consumo.

La coexistencia de un IPPF elevado con ventas que no terminan de repuntar refleja un escenario complejo. El informe indica que la presión sobre la canasta esencial no explica por sí sola el comportamiento comercial, ya que también intervienen el crédito, el empleo, las expectativas y los ingresos no salariales. A la vez, la lógica indica que cuando se conozca la siguiente edición, las consecuencias del reciente aumento del tipo de cambio y sus efectos sobre el valor del peso ya habrán llegado a los supermercados y facturas de servicios públicos.