Ismael Saibari superó una difícil historia de vida, incluyendo problemas de desarrollo que le impedían caminar y un rechazo en su juventud por su fisonomía. Hoy es figura de Marruecos, le anotó a Brasil en el Mundial y será refuerzo del Bayern Munich por 55 millones de euros.

Ismael Saibari , una de las figuras más sorprendentes del fútbol mundial, tiene una historia de vida que inspira. Nacido en Barcelona, España, en 1999, enfrentó desde bebé un problema de desarrollo que le impedía caminar.

Los médicos le recomendaron usar soportes ortopédicos para enderezar sus pies, y gracias a esa máquina pudo dar sus primeros pasos. En entrevistas, recordó: 'Esa máquina me ayudó, por suerte funcionó y pude caminar. En ese momento ni siquiera se trataba de convertirme en futbolista: era poder caminar'. Su familia, originaria de Marruecos, se mudó a Bélgica cuando él tenía siete años, buscando mejores condiciones de vida.

Fue en ese país donde su pasión por el fútbol comenzó a florecer. Saibari ingresó a las divisiones formativas del Anderlecht, uno de los clubes más prestigiosos de Bélgica.

Sin embargo, cuando estaba a punto de ascender al primer equipo, recibió una noticia devastadora: el club lo descartó por su fisonomía.

'Estaba jugando bien y me sentía en un buen momento. Era un honor jugar allí, pero un día antes de que empezara la nueva temporada, recibí la noticia', confesó. Este rechazo se convirtió en el karma del Anderlecht, ya que Saibari se unió al Genk, donde destacó y luego dio el salto al PSV Eindhoven. En los Países Bajos, debutó en la Eredivisie en noviembre de 2020 y rápidamente se convirtió en una pieza clave.

Su polifuncionalidad le permitió jugar como mediocampista ofensivo y delantero, llamando la atención de clubes europeos. A nivel internacional, Saibari eligió representar a Marruecos, el país de sus padres, tras la histórica campaña en el Mundial de Qatar 2022. No estuvo exento de polémicas: en la final de la Copa Africana de Naciones 2023, perdió los modales y le arrebató la toalla al arquero senegalés Édouard Mendy para perjudicarlo bajo la lluvia. Luego se disculpó personalmente.

Durante el Mundial 2034, en el partido inaugural del grupo C contra Brasil, Saibari anotó un golazo que superó a Alisson Becker, poniendo el 1-1 definitivo. Tras el partido, el diario Bild confirmó que el Bayern Munich pagará 55 millones de euros por su fichaje, que se concretará en pleno torneo. Saibari, que superó los problemas de su infancia, ahora brilla en la élite mundial





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Saibari Marruecos Bayern Munich Mundial Fútbol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La historia de Ismael Saibari, el autor del golazo de Marruecos ante BrasilLa historia de Ismael Saibari, el futbolista marroquí que nació con problemas para caminar y hoy brilla en Europa con un pase de 40 millones de euros

Read more »

Vini Jr. y Paquetá intentan motivar a la hinchada en el empate de Brasil ante MarruecosEl seleccionado brasileño, dirigido por Ancelotti, no tuvo un buen inicio ante Marruecos ante más de 80 mil espectadores en Nueva Jersey. Tras el gol de empate de Vini Jr., el jugador del Real Madrid pidió apoyo a la hinchada, acción que continuó Paquetá antes del descanso. Los aficionados mostraron descontento por el juego del equipo, aunque valoraron el esfuerzo de Vini Jr. y los jugadores que ingresaron posteriormente.

Read more »

Primero Saibari y luego Vinicius: los golazos en Brasil-Marruecos por el Mundial 2026Cuando la Verdeamarelha dominaba la posesión de la pelota, los Leones del Atlas se hicieron fuertes desde el contragolpe y lograron abrir el marcador gracias a la exquisita definición de su centrodelantero. Pocos minutos después, el crack de Real Madrid niveló el pleito tras una tremenda jugada individual.

Read more »

Le hizo un gol a Brasil en el debut y ahora jugará en Bayern MunichEl marroquí Ismael Saibari, de gran actuación ante los brasileños, pasará del PSV al equipo alemán a cambio de 55 millones de euros.

Read more »