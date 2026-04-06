Sagasti responde a Caputo y el Gobierno define estrategia judicial por créditos del Banco Nación

La legisladora Anabel Fernández Sagasti responde a las acusaciones del ministro Luis Caputo sobre créditos del Banco Nación. El Gobierno nacional se prepara para enfrentar denuncias penales por préstamos otorgados a funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza.

Anabel Fernández Sagasti respondió al ministro Luis Caputo después de que este compartiera en redes sociales una publicación que la relacionaba con créditos otorgados por el Banco Nación , en medio de la controversia por los préstamos concedidos a funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA).

El mensaje original fue publicado por el periodista Eduardo Feinmann, quien incluyó a Sagasti y a la diputada Julia Strada en una lista de dirigentes que supuestamente habrían accedido a financiamiento. Caputo retomó esa publicación y escribió: 'Felicitaciones a ambas. Gran decisión. Dos votos inesperados para el presidente Javier Milei en 2027'. La legisladora mendocina no tardó en responder. A través de su cuenta de X, rechazó la acusación y criticó al ministro por difundir información incorrecta: 'Toto, somos grandes. Se nota mucho esta maniobra para tapar el desastre que están haciendo en el Gobierno. Antes de hablar, chequeá. Mi crédito es de 2018 y está en mi declaración jurada, como corresponde', manifestó. Sagasti también dirigió sus críticas al vocero presidencial, Manuel Adorni: 'Ojalá pudiera decir lo mismo'. Además, lanzó una crítica directa a Caputo: 'Y vos, en lugar de pedirle a los argentinos que la pongan en el banco, traé la tuya del exterior'.\El Gobierno nacional se encuentra en alerta ante las denuncias penales presentadas por los créditos del Banco Nación. El Ejecutivo ha comenzado a definir su estrategia judicial tras la presentación de dos denuncias penales relacionadas con los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA). Desde el Gobierno, se mantiene la postura de que los préstamos se concedieron conforme a la ley y niegan cualquier trato preferencial. Por su parte, el Banco Nación asegura que todas las operaciones siguieron los mismos criterios aplicados a cualquier cliente y subrayan que los créditos están respaldados por hipotecas y codeudores, en un intento por disipar las sospechas de beneficios políticos. La primera denuncia fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y ha recaído en el juzgado de Rafecas, centrándose principalmente en el expresidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y el superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet. En esta denuncia se investigan posibles delitos como administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.\La segunda denuncia, en manos de Capuchetti, fue promovida por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade junto al socialista Esteban Paulón. Esta presentación amplía el foco e incluye, además de Tillard, a varios beneficiarios de los créditos: Federico Furiase, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y legisladores de La Libertad Avanza como Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni. El propósito de la denuncia es determinar si existieron condiciones especiales, conflictos de intereses o cualquier tipo de privilegio en la asignación de los créditos. La situación generó un debate político en torno a la transparencia y la legalidad de las operaciones financieras del Banco Nación, con fuertes cruces de acusaciones y defensas entre diferentes sectores políticos





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