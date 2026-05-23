Sacha Fenestraz vence en la primera carrera de la tercera fecha de la Súper Fórmula Japonesa en Suzuka a pesar de las adversidades climáticas y una estrategia arriesgada

Sacha Fenestraz sorprendió a todos al remontar desde el 14º puesto en la Súper Fórmula Japonesa en Suzuka y se quedó con la victoria en la primera carrera de la tercera fecha. Fenestraz anunció su estrategia arriesgada bajo la lluvia y aprovechó que parte de los pilotos entraron a boxes para cambiar a neumáticos de lluvia, permaneciendo en pista con gomas de piso seco. Cuando una llovizna comenzó a complicar su asfaldo, Fenestraz permaneció en pista con gomas de piso seco y su estrategia demostró ser perfecta.

Sacha Fenestraz hizo una remontada desde el 14º puesto en la Súper Fórmula Japonesa en Suzuka y se impuso en la primera carrera de la tercera fecha al controlar la carrera durante todo el fin de semana sin sobresaltos comparados con otros pilotos en situaciones dificiles.

Fenestraz fue clave para su victoria al no entrar a boxes cuando la mayoría de los demás pilotos hicieron lo mismo y lo apoyó a soportar duras condiciones climáticas y neumáticos lisos, lo que permitió administrar la estrategia y controlar la carrera





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