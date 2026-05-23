Sacar un préstamo: recomendaciones y consejos

Este artículo proporciona recomendaciones y consejos para tomar una decisión informada sobre el préstamo y organizarse en caso de dificultades de pago. También se discuten los beneficios y riesgos del crédito y cómo manejarlo para mejorar la situación económica.

Sacar un préstamo es una decisión que requiere análisis y precaución. Las recomendaciones de los analistas para antes de tomar deuda y para organizarse si surge una dificultad de pago son claras.

El crédito puede ser una herramienta para mejorar la situación económica, pero también puede deteriorarla si no hay una estrategia financiera detrás. Un análisis detallado de cuánto deben, a qué tasa y en qué plazos es esencial para evitar problemas financieros en el futuro. (Foto: Adobe Stock). Sin una visión clara de cuánto deben, a qué tasa y en qué plazos, ese desorden es lo que termina generando presión financiera.

Por ejemplo, tomar un café al paso, un taxi para no llegar tarde, un delivery. Son recurrentes. La periodicidad con la que hacés este tipo de compras es lo que determina la cantidad de dinero que terminás destinando a los gastos hormiga. Al pensar en los gastos y en armar un presupuesto, es normal concentrarse en los más significativos pero son, tomando como referencia un mes promedio o incluso un escenario menos favorable.

También es recomendable dejar un margen para imprevistos y gastos estacionales que suelen aparecer durante el año. Con qué fin y por cuánto dinero. El crédito es una gran herramienta para aprovechar ofertas, invertir en una herramienta de trabajo o resolver un imprevisto del hogar. Hay que revisar la tasa, el costo y la cuota a pagar.

Las herramientas de finanzas digitales permiten sacar préstamos rápidamente, pero siempre es importante revisar la tasa, el costo y la cuota a pagar. En la misma línea se manifestó Sanclemente: "Muchas personas terminan usando crédito caro para gastos corrientes o acumulando deudas sin una estrategia de repago.

Ahí es donde el crédito suele ser más recomendable para compras o gastos extraordinarios y planificados, como un electrodoméstico, una refacción o un vehículo, y no para cubrir gastos corrientes del día a día, como alimentos o servicios. Antes de sumar una nueva deuda, es importante considerar si ya existen otras cuotas o compromisos mensuales, como tarjeta de crédito, préstamos previos o financiamiento en comercios. El problema muchas veces no es una cuota individual, sino la suma de todas.

En general, cuanto más largo es el plazo, más baja puede ser la cuota mensual, pero mayor será el monto total pagado al final del préstamo. Por eso es importante buscar un equilibrio entre una cuota cómoda y un plazo razonable. Aunque el banco apruebe un determinado monto, eso no necesariamente significa que sea conveniente tomarlo completo. Mantener cierto margen en el presupuesto ayuda a afrontar imprevistos y reduce el riesgo de atrasos o sobreendeudamiento.

Cuando más del 30% de los ingresos se destina a pagar deudas, es momento de ordenarse. Consolidar deuda de tarjeta en un préstamo personal más barato puede reducir significativamente el costo. El peor error es el silencio. Las entidades financieras suelen tener canales de atención para buscar soluciones conjuntas.

Mantener el contacto evita que una dificultad pasajera se convierta en un reporte negativo permanente. Cuando se identifican problemas, es importante actuar lo más rápido posible. Es importante identificar el problema y buscar soluciones conjuntas con las entidades financieras. Cuando más del 30% de los ingresos se destina a pagar deudas, es momento de ordenarse.

Consolidar deuda de tarjeta en un préstamo personal más barato puede reducir significativamente el costo





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