Sabrina Rojas habla de su incipiente romance con José Chatruc: "Nos estamos conociendo"

La modelo y conductora Sabrina Rojas se sinceró sobre su nueva relación con el exfutbolista José Chatruc, revelando detalles sobre cómo comenzó el vínculo, sus sentimientos y la cautela que maneja en esta etapa.

Sabrina Rojas ha decidido abrirse sobre su presente sentimental, compartiendo detalles sobre el comienzo de su relación con el exfutbolista José Chatruc . En una reciente aparición en el ciclo Ángel Responde de Bondi Live, la presentadora se mostró abierta y honesta acerca de esta nueva etapa de su vida, la cual describe como un momento de ilusión pero también de prudencia. Conversando con Ángel de Brito, Rojas admitió que le resulta un desafío expresar abiertamente sus emociones.

“Tengo muchas ganas de decir un montón de cosas maravillosas sobre Pepe, pero luego pienso: ‘Ay, creo que esto no va a funcionar y voy a quedar como una tonta’”, confesó la conductora. A pesar de sus reservas, también resaltó la profunda conexión que este vínculo ha despertado en ella, asegurando: “Hacía mucho tiempo que nadie me cautivaba de esta manera”. La actriz y modelo relató que su historia con el exjugador de Racing se inició de forma gradual, a través de mensajes, bromas y una creciente complicidad dentro de su círculo de amigos. Incluso, llegó a compartir con sus amigas: “Creo que me gusta Pepe Chatruc”. En aquel entonces, él respondió con un toque de humor, sugiriendo: “Bueno, entonces a los 55, si seguimos solteros, nos ponemos de novios”. Incluso antes de que la relación fuera confirmada oficialmente, los rumores ya circulaban. La pareja fue vista junta en diversas ocasiones, incluyendo salidas y encuentros deportivos relacionados con el pádel, lo que avivó las sospechas iniciales. Con el paso del tiempo, las imágenes de ambos compartiendo un beso en Punta del Este terminaron por confirmar la existencia de algo más que una simple amistad. La primera salida pública oficial de Sabrina Rojas y José “Pepe” Chatruc se dio en la alfombra roja del estreno de la obra El chat de mamis, donde se mostraron a los besos y se animaron a conceder una nota conjunta, que culminó con el apasionado momento que selló los rumores. Ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre la naturaleza de su vínculo, la pareja optó por definirlo inicialmente como “amigovios”. Sabrina Rojas, expareja de Luciano Castro, agregó: “Somos amigos que se besan”. Cuando un reportero inquirió sobre el momento exacto en que nació el amor, la modelo respondió con otra pregunta, mirando a Chatruc: “¿Nació el amor? Todavía no. El amor todavía no”. Por su parte, José “Pepe” Chatruc confirmó: “Nos estamos conociendo bien”. La conductora enfatizó la calidad humana de su nueva pareja: “Pepe es un hombre íntegro, eso es fundamental”. Sin embargo, mantuvo una postura cautelosa, añadiendo: “pero esto puede durar diez días, chicos. Tratamos de resguardar algo que todavía no sabemos bien qué va a pasar. Es muy reciente. Todavía no sabemos qué somos. Sin expectativas. Paso a paso”. Rojas también compartió la novedad de que hacía mucho tiempo que no sentía el deseo de compartir algo más con alguien, y que ya han compartido un viaje y ahora esta experiencia. Al ser consultado sobre si ya hubo presentación familiar, el ídolo del equipo de Avellaneda lo negó rotundamente: “No, no”. “Todo todavía se está charlando”, acotó la mamá de Esperanza y Fausto. La modelo reiteró su enfoque cauto: “Ni presentar a los chicos, ni convivencia, ni todavía podemos hablar de amor. Dos personas que la pasan bien y no mucho más. Siempre que abro las puertas al amor, después me va mal, así que paso a paso”. La nota concluyó con otro beso entre la pareja, evidenciando la fase inicial y exploratoria de su relación





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